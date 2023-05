Świat technologii i gier wideo bywa specyficzny. 10 najdziwniejszych rozwiązań

Technologie i gry wideo to kopalnie doskonałej rozrywki i świetnych, innowacyjnych pomysłów. Bywają jednak sytuacje, w których… możemy czuć lekkie zdziwienie czy nawet konsternację. Oto 10 dziwnych rozwiązań, które zaskoczyły graczy.

1. Kartridże do Nintendo Switch

Nintendo chyba nigdy oficjalnie tego nie ogłosiło, więc ciekawe, kto i dlaczego to odkrył. Kartridże z grami do Nintendo Switch są pokryte specjalną substancją, która sprawia, że są… niezwykle gorzkie. Jeśli macie jakąś grę w wersji fizycznej na najnowszą konsolę japońskiego giganta, polecam spróbować — będziecie zaskoczeni. Możecie się zastanawiać, po co Nintendo zdecydowało się na coś takiego. Powód nie jest już tak kuriozalny, jak wydaje się sam pomysł — chodzi o to, aby dzieci przez przypadek nie połknęły kartridża.

2. Płyty do WiiU

Źródło: Depositphotos

Skoro już jesteśmy przy Nintendo, warto również wspomnieć o płytach do WiiU. Są one specjalnie tłoczone w taki sposób, żeby zacięcie się brzegami płyty nie było możliwe. Zapewne było to robione również głównie z myślą o dzieciach.

3. Filmy na UMD

Chociaż ostatnia przenośna konsola Sony, czyli PlayStation Vita, korzystała z kartridży, to legendarne już PlayStation Portable oferowało dość niestandardowy nośnik. Mowa o formacie UMD, czyli małych płytkach w plastikowych oprawach, które wkładało się do klapki na pleckach konsoli. Ktoś wpadł jednak na pomysł, żeby w tym formacie wydawać… filmy. Są więc niektóre kinowe produkcje na malutkich płytach UMD — zresztą z jakiegoś powodu sam posiadam na takim nośniku Spider-Mana 2.

4. Pistolet do kaczek

Źródło: Magiczne Lata 90

Kiedy w Polsce królował Pegasus, niezwykle popularny stał się również pistolet do konsoli. Przewodowy plastikowy gnat można było podłączyć do konsoli i w ten sposób strzelać do celów wyświetlanych na ekranie. Technologia, która w tamtych czasach wydawała się iście kosmiczna… faktycznie taką była. Chociaż pomysł był doskonały, to nikt nie wiedział, jak to działa. W teorii zainstalowana w pistolecie fotodioda i soczewka reagowała na kontrastujące światło z telewizora w momencie strzału, w praktyce… nikt nie wie. Pistolet finalnie wprowadzał ludzi wyłącznie w konsternację — chociaż szpan z samego posiadania był ogromny.

5. Aura Interactor

Źródło: Metro UK

Aura Interactor to jeden z największych scamów w historii jeśli chodzi o technologiczne wynalazki. W teorii mieliśmy dostać kamizelkę, która wibruje razem z wybuchami i wydarzeniami na ekranie, zwiększając immersję podczas rozgrywki. W praktyce… był to niebotycznie drogi głośnik, który zakładaliśmy na swoje plecy. Miał być „VR lat 90.”, okazała się wielka klapa.

6. Nintendo R.O.B.

Źródło: Hackaday

Nie masz znajomych, a chciałbyś grać w gry imprezowe? Nintendo wymyśliło na to sposób i wydało R.O.B. (Robotic Operating Buddy), który mógł zastąpić drugiego gracza w produkcjach na NES (Nintendo Entertainment System). Na początku wydano to pod kątem Stack-Up i Gyromite, jednak pomysł nie został specjalnie ciepło przyjęty, więc wielkie N zdecydowało się na zakończenie swojej przygody z robotem. Warto jednak zaznaczyć, że później dodatek dostał jeszcze wsparcie w kilku grach. Pomysł się nie udał, chociaż był naprawdę wyjątkowy.

7. Dyson Zone

Źródło: Dyson

Dyson Zone to słuchawki z… oczyszczaczem powietrza. Przyłączana magnetycznie osłona kieruje ciągły strumień oczyszczonego powietrza do nosa i ust, nie dotykając twarzy — a to według producenta ma wpłynąć na higieniczne i wygodne oddychanie. Większy komfort i świetny pomysł, czy dziwny bajer który niewiele wnosi? To już zostawiam do Waszej oceny.

8. LG PuriCare

Źródło: LG

LG zdecydowało się na wypuszczenie maski najlepszej pod każdym względem. PuriCare to inteligenta maseczka, która ma wbudowane wentylatory, co ma służyć lepszemu przepływowi powietrza przez filtr. Do tego maseczka — jak na inteligentne urządzenie przystało — posiada wbudowany mikrofon. Na czas pandemii — marzenie.

9. Razer Zephyr

Źródło: Razer

Razer również wypuścił swoją maseczkę — lecz jak na standardy tej firmy przystało, jest ona dużo bardziej gamingowa. Nie brakuje tutaj diod RGB i zdecydowanie bardziej ekscentrycznego designu. Maska w środku posiada nawet mikrofon, abyśmy mogli bez problemu komunikować się z innymi ludźmi bez konieczności odsłaniania ust i nosa. Jeśli chcecie się wyróżnić — warto się tym zainteresować.

10. Cooking Mama do Wii

Źródło: eBay

Zakończymy to zestawienie na chyba najdziwniejszym dodatku do konsoli. Mowa tutaj o… plastikowym talerzu, widelcu, łopatce i nożu, do czego musieliśmy włożyć Wiiloty żeby cieszyć się wirtualnym gotowaniem „w najlepszym wydaniu”. Całość wygląda na tyle dziwnie, że aż intrygująco — jednak gadżet działał podobnie do pistoletu na kaczki do Pegasusa... czyli nikt nie wiedział do końca jak.

Które rozwiązanie wydaje się Wam najdziwniejsze? Znaliście wcześniej te przykłady? Dajcie znać w komentarzach!