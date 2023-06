Nie trwało to długo. W 2020 r. pisaliśmy, że Apple wygenerowało w App Store 519 miliardów dolarów - i to tylko w roku 2019. Już wtedy suma ta była dla wielu abstrakcyjna. A to dopiero początek. Ta sama firma, która co roku przygląda się sklepowi Apple wraca z nowym raportem, a w nim dowiadujemy się, że cyfrowy sklep Apple wygenerowało ponad bilion dolarów. App Store stale stwarza ogromne możliwości dla deweloperów na całym świecie, a ponad 90 procent rozliczeń i obrotów przypada wyłącznie deweloperom i firmom każdego rozmiaru - bez żadnej prowizji płaconej Apple. Co więcej, nowa analiza przeprowadzona przez Progressive Policy Institute wykazała, że gospodarka aplikacji na iOS wspiera obecnie ponad 4,8 miliona miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych i Europie, z czego około 2,4 miliona w każdym regionie.

Bilion dolarów w rok. App Store przynosi ogromne zyski

Obecnie, deweloperzy udostępniający swoje aplikacje w App Store mają coraz więcej sposobów na zarabianie na swoich produktach, co w efekcie końcowym przekładania się na zbudowanie udanych biznesów przynoszących spore zyski. Ekonomiści z Analysis Group szacują, że w ubiegłym roku deweloperzy App Store wygenerowali łącznie 910 miliardów dolarów ze sprzedaży fizycznych towarów i usług, 109 miliardów dolarów z reklam w aplikacjach i 104 miliardy dolarów za cyfrowe towary i usługi. Łącznie mowa jest nawet o 1,1 bln dolarów.

Nigdy nie mieliśmy większych nadziei i nigdy nie byliśmy bardziej zainspirowani niesamowitą społecznością deweloperów na całym świecie.

- mówi Tim Cook, dyrektor generalny Apple odnosząc się do informacji zawartych w raporcie. Szef Apple dodaje, ze App Store to tętniący życiem, innowacyjny sklep, pełny możliwości, a firma jest zaangażowana w inwestowanie w sukces deweloperów i przyszłość aplikacji.

Z pełnym raportem, który w szczegółach rozpisuje się na temat działań w App Store w ubiegłym roku, zapoznać się można na stronach Apple.