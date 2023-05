Intel chce produkować GPU dla NVIDIA

NVIDIA jest obecnie w całkiem innym miejscu niż Intel. Jej układy GPU cieszą się ogromną popularnością, głównie ze względu na rozwój technologii sztucznej inteligencji. Zaledwie wczoraj, akcje spółki osiągnęły swoją rekordową wartość, co przekłada się na wycenę ponad 1 biliona USD. To dopiero 5. firma w historii po Apple, Amazonie, Microsofcie i Google, która przekroczyła ten poziom. Nic więc dziwnego, że szef NVIDIA - Jensen Huang jest w doskonałym nastroju i snuje dalekosiężne plany. Podczas targów Computex na Tajwanie powiedział między innymi, że współpracują obecnie z Intelem nad produkcją swoich GPU.

Do tej pory amerykański gigant korzystał głównie z usług Samsunga oraz TSMC. Chipy do najnowszych kart graficznych z rodziny GeForce RTX 40 powstają właśnie na Tajwanie, ale nie jest wykluczone, że kolejna generacja będzie produkowana już w USA. Intel sporo obecnie inwestuje w nowe fabryki do produkcji procesorów i w nowe technologie, które mają mu pozwolić dogonić TSMC. Według plotek pierwsze testowe układy już powstają w litografii Intel 3, która powinna dorównać procesowi TSMC N3 (3 nm). Jensen Huang jest bardzo zadowolony z tych testów, a konkurencja z pewnością się przyda, bo TSMC w czasach pandemii mogło dyktować ceny i mocno negocjowała ze swoimi klientami.

W tle jest też jeszcze potencjalny konflikt pomiędzy Tajwanem, a Chinami, który mógłby mieć negatywny wpływ na dostawy procesorów dla amerykańskich firm. To między innymi dlatego administracja Joe Bidena przygotowała tzw. Chip Act, który obejmuje rządowe dotacje rzędu nawet 50 mld USD na rozwój produkcji układów scalonych w USA. Intel jest sporym beneficjentem tej ustawy, współfinansując w ten sposób między innymi budowę nowych zakładów w Arizonie, gdzie mają być masowo produkowane chipy w procesie Intel 3. Na to jednak musimy jeszcze poczekać przynajmniej do końca roku. Wygląda jednak na to, że współpraca z NVIDIA spadła Intelowi jak manna z nieba, bo "niebiescy" nie mieli ostatnio za bardzo się czym chwalić. Niestety dotyczy to też ich kart graficznych - Intel Arc, które de facto produkuje... TSMC.