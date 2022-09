Sztuczna inteligencja została filmowcem. Wszystko dzięki nowemu narzędziu od Meta

Pamiętacie DALL-E? Narzędzie do generowania obrazów wspierane sztuczną inteligencją jeszcze niedawno cieszyło się w sieci bardzo dużą popularnością. Choć tworzone przez AI grafiki dalekie były od ideału, to przy wystarczająco szczegółowym opisie algorytm potrafił tworzyć cuda. No właśnie, opisie, bo to tekst gra w tym przypadku główną rolę. Na jego podstawie narzędzie generuje treści, podobnie jak nowa zabawka od Meta o nazwie Make-A-Video. Różnica polega jednak na tym, że właściciela Facebooka udostępnili oprogramowanie, które z tekstu tworzy imponujące filmy.

Filmy generowane z tekstu

Filmy generowane przez Make-A-Video są… dziwaczne. Nie posiadają dźwięku, trwają tylko 5 sekund i podobnie jak obrazy z DALL-E mają w sobie niepokojącą nutkę abstrakcji. Tworzenie treści wideo jest o wiele trudniejsze niż wygenerowanie obrazu, bo sztuczna inteligencja musi przewidzieć zmiany położenia poszczególnych pikseli w czasie rzeczywistym. Dlatego też Mark Zuckerberg w poście na Facebooku nazywa narzędzie „niesamowitym postępem”.

Make-A-Video ma być docelowo skierowany do wszelkiej maści grafików i artystów, którzy z jego pomocą będą mogli szybciej tworzyć realistyczne treści. Sztuczna inteligencja tworzy filmy w oparciu o miliony przeanalizowanych wideo oraz setki tysięcy godzin materiału filmowego. Na obecnym etapie wciąż wygląda to dość sztucznie, a obraz wyświetlany jest w niewielkiej ilości klatek, ulegając przy tym zauważalnemu rozmyciu. Eksperci od bezpieczeństwa już teraz biją jednak na alarm, ostrzegając przed wykorzystaniem Make-A-Video do celów propagandowych, gdy generowane filmy będą cechować się wyższą jakością.

Na razie jednak o to bym się nie obawiał, bo proste filmiki ze stadem koni czy pływającą rybką mają znikomą przydatność dla machiny dezinformującej. Jak to wygląda w praktyce? Pod tym adresem możecie obejrzeć kilka przykładowych filmów.

