Ponad 400 niebezpiecznych aplikacji. Meta ostrzega przed kradzieżą haseł do Facebooka

Sklepy mobilne z aplikacjami na iOS i Android pełne są śmieciowego oprogramowania. Robione na kolanie gry, zamienniki budzików, kalkulatorów czy kalendarzy, jakich w App Store i Google Play na pęczki wyglądają niewinnie, ale mogą ukrywać niebezpieczny kod, który czyha na nieostrożnych użytkowników. Meta pochwaliła się wynikami śledztwa, w toku którego wykryto setki złośliwych apek, wykradających dane dostępowe do Facebooka.

App Store bezpieczniejszy od Google Play

W opublikowanym raporcie Meta ostrzega użytkowników Facebooka przed zagrożeniami ze strony fałszywych programów. Firma twierdzi, że zidentyfikowała ponad 400 szkodliwych aplikacji podszywających się między innymi pod gry czy edytory zdjęć. Aby uwiarygodnić ich bezpieczeństwo, używano fałszywych ocen i opinii, na co według Bloomberga złapało się milion osób.

Źródło: Depositphotos

Mechanizm przechwytywania danych był bardzo prosty. Po uruchomieniu aplikacji użytkownik natrafiał na ekran logowania do Facebooka. W wielu z nich była to jedyna opcja, umożliwiająca przejście do funkcjonalnej wersji. Niestety ten banalny zabieg okazał się wystarczająco skuteczny. W przypadku samego Google Play liczby przedstawiają się tragicznie. Użytkownicy urządzeń z Androidem narażeni byli na 402 złośliwe aplikacje, gdzie dla porównania w przypadku App Store liczba ta wynosi 47. Co ciekawe twórcy niebezpiecznego oprogramowania na urządzenia od Apple celowali głównie w aplikacje do zarządzania biznesem. W Google Play odnaleziono szeroki zakres różnorakich apek, począwszy od gier, przez fałszywe VPN, aż po horoskopy.

Meta zwróciła się bezpośrednio do Google i Apple o usunięcie szkodliwego oprogramowania. Sam jednak fakt tak dużej ilości – zwłaszcza w przypadku Google – nie świadczy dobrze o weryfikacji treści publikowanych w sklepach mobilnych obu gigantów.