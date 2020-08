Messenger umożliwi firmom łatwiejszy kontakt z klientami, również tymi bez konta na Facebooku

Messenger udostępni firmom wtyczkę, której będą mogli używać do kontaktu z klientami. Klienci nie będą już musieli mieć konta na portalu żeby to się udało. Żeby skorzystać z czatu będzie można użyć opcji rozmowy jako gość. Nie ogranicza to jednak możliwości firm. Marki mogą personalizować własne czaty, dodając do nich narzędzia do zarządzania rozmową, które uznają za przydatne i trafne dla samych siebie. W przypadku rozmowy przez wtyczkę z gościem opcje te nadal będą działały. Wtyczka sprawi też, że wygląd czatu zostanie nieco zaktualizowany, aby poprawić jego estetykę oraz żeby stał się jeszcze bardziej przyjazny dla użytkowników.

Nietrudno się domyślić, że aktualizacja pojawiła się właśnie teraz z powodu wciąż panującej pandemii koronawirusa. Przez nią dużo większa liczba klientów zaczęła częściej korzystać z zakupów online, w ten sam sposób kontaktując się ze sklepami czy markami. Facebook musiał dać przedsiębiorcom jeszcze więcej możliwości oraz swobody, by faktycznie nadal chcieli korzystać z ich rozwiązań, nie kierując się do konkurencji w postaci na przykład Live Chat. Firmy będą mogły zainstalować wtyczkę samodzielnie lub skorzystać z pomocy firm współpracujących z serwisem jak WooCommerce, ManyChat i Haravan.