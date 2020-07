Zobacz też: Unigram to rewelacyjna alternatywa klienta komunikatora Telegram

Z pewnością będzie to wygodniejszy wariant, niż tylko przypominanie ulubionych kontaktów czy grup na szczycie listy konwersacji. To znacznie łatwiejsza do odnalezienia opcja, która — najzwyczajniej w świecie — zawsze będzie pod ręką. Póki co: w wersji testów, ale po premierze pełnego nowości Androida 11, jest szansa na to, że opcja stanie się standardem w całym pakiecie aplikacji. A przy okazji trafi do całego szeregu produktów, w tym także i komunikatora Telegram.

