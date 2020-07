Możesz już zablokować dostęp do Messengera: wygodnie i bezpiecznie

Aby skorzystać z blokowania dostępu do Messengera na iPhone’ach lub iPadach przechodzimy do Ustawień, następnie do zakładki prywatność, a tam czeka sekcja Blokada Aplikacji. Wewnątrz zaś mamy opcję blokady dostępu do aplikacji: po wyjściu z Messengera, minutę po wyjściu, kwadransa po wyjściu lub godziny po wyjściu. Ta natychmiastowa wydaje się sporą przesadą i może być irytująca, zwłaszcza przy przełączaniu się między aplikacjami. Na samej górze zaś widnieje opcja zabezpieczania biometrycznego — tu, jak widać na załączonych obrazkach, Face ID. Najnowsza wersja Messengera już czeka do pobrania w App Store.

Analogiczne zabezpieczenia dla Androida mają pojawić się w najbliższych miesiącach — ale ile przyjdzie nam na nie czekać, to się dopiero okaże.