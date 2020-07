Facebook nie ma ostatnio dobrej passy. Gdybym miał prześledzić jego perypetie tylko z ostatnich trzech miesięcy, w tym artykule nie znalazłoby się już miejsce na nic innego. Trzeba jednak wiedzieć, żę serwis walczy na kilku frontach z władzami różnych regionów. Najważniejsze dla niego są oczywiście dwa obszary – Stany i Europa. I dzis skupimy się na tym drugim regionie, ponieważ to tutaj ostatnio Facebookowi trochę zapalił się grunt pod stopami. Facebook ściera się tu bowiem z Komisją Europejską i uważa, że ta w trakcie śledztwa antymonopolowego… narusza prywatność korporacji?

Facebook vs. Unia Europejska – kto ma rację?

Zanim przejdziemy do rzeczy – w takich sytuacjach, kiedy powody pewnych zachowań są niejasne, kluczowym czynnikiem w ocenie działań danej firmy jest zaufanie oceniającego do niej. W moim przypadku Facebook przez wszystko, co robił przez ostatnie lata, zredukował swój kredyt zaufania do zera. A czego dotyczy sprawa? Otóż w toku postępowania antymonopolistycznego, Komisja Europejska zażądała od firmy dokumentów dotyczących wewnętrznych praktyk firmy. W ramach tych dokumentów miały znaleźć się także maila samych pracowników, w których jest przynajmniej jeden z 250 zwrotów ustalonych przez komisję. Takie zwroty to chociażby „duże pytanie” czy „to niedobrze dla nas”. Chodziło tu zapewne o ustalenie, jak wyglądały procesy zachodzące w firmie i czy pracownicy pomiędzy sobą nie ujawniali informacji, które potwierdzałyby zarzucane Facebookowi praktyki.