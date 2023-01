Meryl Streep dołącza do obsady "Zbrodni po sąsiedzku". Szykuje się mocny sezon z gwiazdorską obsadą!

Zbrodnie po sąsiedzku to jeden z tych seriali, obok którego trudno mi przejść obojętnie. Jestem ogromnym fanem lekkości i humoru, w jaki scenarzystom udaje się wplatać historie o morderstwach w ikonicznym nowojorskim budynku - Arconii. I jeżeli myśleliście że lepiej już było i nic dobrego się tam już nie wydarzy, to... mam dla was naprawdę dobre wieści. Wszystko wskazuje na to, że nowy sezon może być jeszcze mocniejszy. A wszystko to dzięki dołączeniu do obsady kolejnej gwiazdy światowego formatu -- uwielbianej przez fanów na całym świecie Meryl Streep!

Meryl Streep w "Zbrodniach pod sąsiedzku". Czy jest szansa na jeszcze lepszy sezon niż miało to miejsce dotychczas?!

Po zamieszczeniu przez Selenę Gomez w mediach społecznościowych materiału w którym widać Meryl Streep — w sieci zawrzało. Natychmiast pojawiły się analizy i dociekania w kogo może się wcielić ukochana aktorka Hollywood. Sami twórcy nie chcą jeszcze zdradzić tej tajemnicy. W rozmowie z TVLine jeden współtwórca serialu, John Hoffman, powiedział, że... jeszcze nie może tego zdradzić. Ale jest też zadowolony z analiz i dociekania fanów, którzy bardzo chcieliby dowiedzieć się co to za postać — i jak istotną rolę odegra w tamtejszym świecie i życiu radosnej gromadki tworzącej podcast kryminalny.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na premierę nowego sezonu. Niestety, w tym temacie także nie mamy jeszcze żadnych konkretnych informacji — ale patrząc na poprzednie cykle produkcji jest spora szansa, że nowe odcinki pojawią się już latem — i znajdziemy je na platformie Disney+.