Na liście miłosnych podbojów modelki i aktorki znaleźli się między innymi gitarzysta Guns N’ Roses Slash czy wokalista Mötley Crüe – Vince Neil. Najsłynniejsze jest oczywiście małżeństwo z perkusistą tego zespołu Tommym Lee, zawarte w 1995 r. Oprócz dwójki synów została z niego aktorce również słynna seks taśma. Małżeństwo trwało trzy lata, w międzyczasie Lee spędził za kratkami cztery miesiące za pobicie żony a Anderson dwa razy wniosła pozwy o rozwód, które potem wycofała.

Lista jej podbojów miłosnych jest bardzo długa, i opócz muzyków, np. Kid Rock, Fred Durst z Limp Bizkit czy Usher są na niej jeszcze aktorzy np. Stephen Dorff, David Spade, Arsenio Hall, liczni modele i sportowcy. Jej ostatnim mężem, z którym rozwiodła się w 2022 r. po dwóch latach małżeństwa był jej ochroniarz.

Największą popularność przyniósł jej chyba serial Słoneczny Patrol. Rola ratowniczki w skąpym stroju kąpielowym była idealnie pod nią skrojona. A momenty w których biegła na ratunek topielcom, oczywiście pokazywane obowiązkowo w zwolnionym tempie, stały się wręcz kultowe i parodiowane potem w wielu innych filmach czy teledyskach. To właśnie w tym okresie trwało jej burzliwe małżeństwo z Tommym Lee.

W międzyczasie Anderson próbowała zaistnieć również na dużym ekranie, ale Żyleta, czyli film oparty na komiksowej serii okazał się raczej niewypałem.

Prywatne życie Pameli Anderson trudno nazwać inaczej niż burzliwym. Więc oczywiście idealnie nadaje się na filmowy scenariusz. W zeszłym roku można było zobaczyć serial Pam i Tommy z Lily James w roli głównej. Skupiony był głównie na seks taśmie z udziałem dwojga celebrytów. Produkcja zdobyła aż cztery nominacja do Złotych Globów. Anderson nie brała udziału przy jej tworzeniu, a w kilka miesięcy po premierze zapowiedziała, że opowie własną wersję tej historii. Efektem jest właśnie film, który zadebiutuje na Netfliksie 31 stycznia.

Chcę przejąć kontrolę nad tym, co o mnie się mówi. Po raz pierwszy – mówi gwiazda w zwiastunie filmu, który właśnie trafił do sieci.

Słyszymy w nim jak głos z offu mówi o tym, że ludzie nie myślą o niej jako o właścicielce swojego wizerunku. To Pamela Anderson – osoba publiczna.

Nie miałam należnego mi szacunku – mówi Anderson, a na przebitce widzimy jak dziennikarka pyta ją, czy myśli o sobie jako poważnej aktorce. Jestem poważną aktorką odpowiada Anderson, na co pytająca wybucha śmiechem.

Doprowadzałam w swoim życiu do szalonych sytuacji. I je przetrwałam – mówi Anderson. Dlaczego nie mogą być bohaterką historii o moim życiu – pyta na końcu.

Produkcja Netfliksa pokaże więc historię opowiedzianą z jej perspektywy. Co może być ciekawe, Anderson udostępniła bowiem twórcom bardzo dużo prywatnych nagrań i zdjęć, które nigdy wcześniej nie były publikowane.

Przed nakręceniem serialu Pam i Tommy aktorka Lily James próbowała wielokrotnie skontaktować się z Anderson. Mówiła w wywiadach, że ją podziwia, niejako w akcie desperacji wysłała do niej nawet list. Jednak Anderson nigdy go nie przeczytała.

To wszystko było już wystarczająco bolesne. Ten serial to jedna z tych rzeczy, która szokuje. Zawsze zastanawiam się, jakim cudem ludzie nadal chcą czerpać korzyści z tej historii – tak skomentowała to Anderson.