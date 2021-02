Za takimi serialami tęsknię najbardziej. Netfliksie, poproszę zdecydowanie więcej!

„The Crew”, czyli „Mechanicy” to nowy sitcom Netfliksa. Pierwsze kilka minut wystarczy, by zorientować się, że produkcja wpasowuje się w większość, jeśli nie wszystkie typowe dla tego gatunku cechy. Mamy do czynienia z kilkoma powtarzalnymi scenografiami, stałą obsadą, każda wymiana zdań ma za zadanie doprowadzić nas do uśmiechu (lub czegoś więcej), a w tle rozbrzmiewa śmiejąca się widownia.Oprócz tego, każdy z odcinków trwa około 25 minut i sezon liczy… no właśnie, zaledwie 10 odcinków.

Klasyczny sitcom gatunkiem wymarłym? Sprawdźcie Mechanicy na Netflix

Nie do tego przez lata przyzwyczaiły nas amerykańskie stacje telewizyjne, a fani „Teorii wielkiego podrywu” cz „Jak poznałem waszą matkę” doskonale pamiętają liczące od 20 do 25 odcinków sezony. Owszem, efektem tego fabuła czasami nie posuwała się znacząco do przodu, a czasami można było odnieść wrażenie, że niektóre epizody są tak zwanymi wypełniaczami, ale większa liczba epizodów sprawiała, że mieliśmy szansę zgłębić historie głównych bohaterów lub przyjrzeć się ich otoczeniu, a twórcy musieli stać się jeszcze bardziej kreatywni, by wypełnić czas antenowy.

Nowy Terminator będzie animacją. Czy Netflix przywróci blask serii?

Wspomniany przeze mnie sitcom „Mechanicy” stał się idealną produkcją do kotleta i oglądałem go, gdy nie chciałem lub nie mogłem zobaczyć czegoś innego. Od połowy sezonu wciągnąłem się na tyle, że kolejne odcinki włączałem, gdy tylko mogłem, bo nie byłem żądny jedynie dobrej zabawy, ale chciałem też poznać dalsze losy bohaterów. Ci, którzy binge’owali całe sezony sitcomów doskonale mnie rozumieją i choć może to wynika z przyzwyczajenia, to po prostu 10 odcinków przy tego rodzaju produkcji to moim zdaniem stanowczo za mało. Tym bardziej, że całość otrzymaliśmy od razu, a perspektywa premiery nowych odcinków wcale nie jest taka bliska i pewna.

Legendarne RPG, kultowe kucyki, Transformersy i świnka Peppa. Nie zgadniecie, co je łączy…

Podobnie sytuacja rysowała się w przypadku „The Ranch”, które niestety straciło blask po kilkudziesięciu odcinkach z powodu wymuszonego usunięcia z obsady jednego z głównych aktorów. Zanim to jednak nastąpiło, „The Ranch” mogłoby trwać i trwać, a Netflix zamawiał jedynie kilka odcinków na część i udostępniał je stosunkowo rzadko. Już od dawna nie byłem zainteresowanym serialem pokroju „Mechaników”, ale (paradoksalnie) świeżość tematu wraz z szablonowym podejściem do realizacji sprawiły, że znów zacząłem oglądać sitcomy.

Sposób dystrybucji seriali ma ogromne znaczenie