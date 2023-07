mDowód już za kilkanaście dni! Ministerstwo Cyfryzacji szkoli urzędników

14 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. To otwiera furtkę do wprowadzenia szeregu zmian w aplikacji, w tym zrównania mObywatela z dowodem osobistym. Kilka dni później Minister Cyfryzacji potwierdził, że najważniejsza miana - zrównanie cyfrowego dokumentu tożsamości z plastikowym dowodem osobistym - nastąpi 14 lipca. Teraz Ministerstwo informuje o szkoleniach dla urzędników, które dają nadzieję, że już za niecałe dwa tygodnie wszyscy użytkownicy aplikacji mobilnej nie powinni mieć problemów z legitymowaniem się telefonem.

Co oznacza zrównanie cyfrowego dokumentu tożsamości przechowywanego w aplikacji mobilnej mObywatel z tradycyjnym dowodem osobistym trzymanym w portfelu? Ministerstwo przypomina, że nie trzeba będzie nosić ze sobą dowodu osobistego w tradycyjnej formie. Wystarczy, że obywatele wylegitymują się mDowodem - bo tak właśnie będzie się nazywał cyfrowy odpowiednik naszego dokumentu tożsamości. Jak się okazuje - dokument ten nie będzie cyfrową wersją dowodu osobistego – dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności. A to oznacza, że będzie to inny dokument niż ten, który obecnie znajdziemy w zakładce mObywatel w aplikacji mObywatel, w którym wyświetlone są informacje i dane z tradycyjnego dowodu osobistego. Każdy obywatel będzie mógł wylegitymować się mDowodem, a urzędnicy będą musieli respektować ten dokument i umieć potwierdzić tożsamość osoby, która się nim posługuje.

mDowdów. Nowy dokument tożsamości w telefonie już za kilkanaście dni

A jak będzie wyglądało sprawdzanie danych osobowych obywateli posługujących się mDowodem? Do weryfikacji tożsamości obywatela, który przyszedł załatwić swoją sprawę w urzędzie i chce okazać się mDowodem, potrzebny będzie smartfon z zainstalowaną aplikacją mObywatel. Cały proces weryfikacji opierać się będzie na sprawdzeniu kodu QR i przekazaniu danych urzędnikowi, który na ekranie otrzyma informację, czy dane są poprawne i zweryfikowane.

Warto jednak przypomnieć, że posługując się mDowodwem nie załatwimy wszystkich spraw. Cyfrowego dokumentu nie użyjemy składając wniosek o nowy dowód osobisty oraz przekraczając granicę kraju. Co ciekawe, w początkowym okresie nie będzie można też posługiwać się w nim w bankach - będzie to możliwe dopiero od 1 września tego roku.