mObywatel dokumentem tożsamości: znamy dokładną datę!

Zgodnie z zapowiedziami mObywatel już wkrótce stanie się kolejnym obowiązującym na terenie Polski dokumentem tożsamości. Kiedy dokładnie to nastąpi? Z informacji przekazanych przez Ministra Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego dowiedzieliśmy się, że już w połowie lipca.

Kilka dni temu zakończył się proces legislacyjny ustawy o aplikacji mObywatel. Zmiany w przepisach doczekały się podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że mogą wejść w życie. W praktyce oznacza to również, że mogą ruszyć prace nad wdrożeniem stosownych zmian do aplikacji. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, kiedy konkretnie będziemy mogli korzystać z mObywatela tak samo, jak z plastikowego dowodu osobistego.

mObywatel: od kiedy stanie się obowiązującym dokumentem tożsamości?

Obecnie na terenie Polski możemy powszechnie posługiwać się dwoma dokumentami tożsamości. Są to, co oczywiste, dowód osobisty oraz paszport. Już w przyszłym miesiącu dołączy do nich aplikacja mObywatel, stając się trzecim tego typu dokumentem. Dobrą wiadomość przekazał na Twitterze Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że mObywatel stanie się dokumentem tożsamości w dniu 14 lipca 2023 roku.

Data 14 lipca oznacza, że przyjęty wcześniej termin wdrożenia mObywatela jako dokumentu tożsamości zostanie dotrzymany. Już od jakiegoś czasu mówiło się, że nastąpi to na przełomie czerwca i lipca 2023 roku. Teraz wiemy już, kiedy konkretnie. Należy jednak pamiętać o tym, że mObywatel jako dokument tożsamości ma pewne istotne ograniczenia. Jakie?

W tych miejscach wciąż będziesz potrzebował plastikowego dowodu

Pierwsze ograniczenie używania mObywatela jest tymczasowe. Na moment udostępnienia dokumentu nie będzie można legitymować się nim przed instytucjami finansowymi, czyli przede wszystkim bankami. Zmieni się to jednak już w we wrześniu 2023 roku. Niestety drugie ograniczenie będzie obowiązywało jeszcze przez dłuższy czas, o ile nie zawsze.

mObywatel jako dokument tożsamości działa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Co poza granicami kraju? Tu niestety nie zmienia się nic. Co do zasady dokumentem poświadczającym naszą tożsamość poza Polską pozostaje paszport. Nie zmienia się również sytuacja w krajach, które uznają polski dowód osobisty i nie wymagają paszportu. Tam również wciąż musimy mieć przy sobie plastikowy dowód osobisty.

Nie ma obowiązku instalowania aplikacji mObywatel

Jako że w internecie wciąż pojawiają się fake newsy odnośnie nowego dokumentu tożsamości należy pamiętać o jednej, istotnej rzeczy. Żadne przepisy nie przewidują obowiązkowej instalacji mObywatel w telefonie. Plastikowe dowody osobiste obowiązują i każdy może z nich korzystać. Aktywowanie dowodu tożsamości w mObywatel nie oznacza, że plastikowy dowód osobisty traci ważność. Osoba, która zdecyduje się na taki krok, będzie mogła korzystać z obydwu dokumentów tożsamości: fizycznego i w aplikacji.