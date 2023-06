Jak dodać legitymację emeryta-rencisty do mObywatel?

Dzięki aplikacji mObywatel możesz skorzystać z legitymacji emeryta lub rencisty, która potwierdza status seniora i uprawnia do korzystania z ulg. Aby skorzystać z tego udogodnienia, wystarczy smartfon! Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać legitymację do aplikacji mObywatel.

Dodawanie legitymacji emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel

Dzięki aplikacji mObywatel, z wielu tradycyjnych dokumentów możemy dziś korzystać w formie cyfrowej. Dotyczy to również legitymacji emeryta lub rencisty, która potwierdza status seniora i uprawnia do korzystania z wielu ulg oraz zniżek. Aby skorzystać z tego udogodnienia w wersji cyfrowej, wystarczy smartfon! Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać legitymację emeryta-rencisty do aplikacji mObywatel.

Transfer dokumentów do świata cyfrowego ma na celu usprawnienie i ułatwienie codziennego życia, w tym również życia seniorów. Rozwiązanie to zapewnia im jeszcze łatwiejszy dostęp do legitymacji pozwalającej na korzystanie z ulg i zniżek. Dostęp do benefitów staje wówczas się jeszcze prostszy! Właśnie dlatego od stycznia 2023 roku wprowadzono elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty. Wraz z tym nowym rozwiązaniem, ważność plastikowych legitymacji pozostaje oczywiście niezmieniona. Emeryci i renciści zyskali po prostu większą elastyczność użytkowania dokumentu. Osoby, które otrzymały legitymacje w formie plastikowej przed 1 stycznia 2023 roku, automatycznie zostaną wyposażone w legitymacje elektroniczne, które trzeba jedynie dodać do "wirtualnego portfela". Dzięki temu będą miały możliwość korzystania zarówno z tradycyjnej, fizycznej legitymacji, jak i z elektronicznej wersji, dostępnej w aplikacji mObywatel.

Jak skorzystać z elektronicznej legitymacji emeryta i rencisty?

Aby skorzystać z legitymacji emeryta-rencisty w formie elektronicznej, wystarczy posiadać smartfon, na którym została zainstalowana bezpłatna aplikacja mObywatel. W samym procesie dodawania dokumentu do aplikacji należy wybrać opcję "Dodaj dokument" i z listy wyświetlonych opcji wybrać "Legitymacja emeryta-rencisty". Po dodaniu legitymacji użytkownik będzie mógł wygodnie wyświetlać ją na ekranie swojego telefonu, potwierdzając swój status emeryt lub rencista. Pozwoli to korzystać z różnych ulg oraz uprawnień, takich jak zniżki na bilety czy wybrane usługi. W dalszej części artykułu znajdziesz dokładną instrukcję „krok po kroku”.

Dodawanie legitymacji emeryta-rencisty do mObywatel

Jeżeli nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji mObywatel, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Pobierz aplikację mObywatel ze sklepu App Store lub Google Play, w zależności od systemu operacyjnego, jaki oferuje Twój smartfon. Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS (logo z jabłuszkiem), wybierz App Store, jeśli posiadasz telefon z systemem Android (logo z robocikiem), wybierz Google Play. Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją. Ikona mObywatel powinna znajdować się na pulpicie Twojego telefonu lub w menu z aplikacjami. Zaakceptuj regulamin i politykę prywatności, zaznaczając odpowiedni przełącznik i wybierając przycisk "Dalej". Kolejnym krokiem jest nadanie nazwy Twojemu urządzeniu. Jeżeli nie chcesz tworzyć własnej nazwy, po prostu wybierz opcję "Dalej". Ustaw bezpieczne hasło do aplikacji. Musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny (np. !, @, #, $, %, ^, *). Wybierz dużą ikonę okręgu z plusem w środku, aby dodać swój pierwszy dokument. Z listy, która wyświetli się na ekranie, wybierz odpowiedni dokument — pierwszym dokumentem powinien być mObywatel (odpowiednik dowodu osobistego), mLegitymacja szkolna lub mLegitymacja studencka. Zapoznaj się z informacjami o usługach i kliknij „Dalej”. Potwierdź swoją tożsamość za pomocą wybranej metody: profil zaufany założony w punkcie potwierdzającym, profil zaufany założony przez bankowość elektroniczną, eDowód z aktywną warstwą elektroniczną (konieczne posiadanie aplikacji eDO App). Możesz też potwierdzić tożsamość korzystając z usług swojego banki. W razie wątpliwości skorzystaj z naszych wskazówek. Gdy dokument zostanie pomyślnie dodany, wskaż, czy chcesz skorzystać z biometrii (jeśli Twój smartfon oferuje identyfikację na podstawie odcisku palca lub analizy twarzy).

źródło: samorzad.gov.pl

Jeśli aplikacja mObywatel została już skonfigurowana do opisanego powyżej etapu, pora dodać dokument:

Uruchom aplikację mObywatel, klikając na ikonę na pulpicie swojego telefonu. Na pulpicie aplikacji znajdź przycisk "Dodaj dokument" i wybierz go. Z listy dokumentów, które można dodać do mObywatela, wybierz opcję "Legitymacja emeryta-rencisty". Gotowe! Twoja Legitymacja emeryta-rencisty została dodana do aplikacji mObywatel. Teraz możesz z niej korzystać w taki sam sposób, jak z tradycyjnego dokumentu.

mObywatel VS. tradycyjna plastikowa legitymacja emeryta-rencisty

Warto zaznaczyć, że dla osób preferujących tradycyjne legitymacje plastikowe nadal istnieje możliwość ich otrzymania. Wystarczy złożyć wniosek, wypełniając odpowiedni formularz ERL. W ten sposób emeryci i renciści mają wybór, czy chcą korzystać z legitymacji w formie elektronicznej, czy pozostać przy tradycyjnym rozwiązaniu.

Legitymacje emerytów i rencistów wydane przed 2023 rokiem w dalszym ciągu zachowują swoją ważność zgodnie z nadanym terminem. Przejście na cyfrową formę dokumentu nie wpływa na aktualność oraz prawa i przywileje przysługujące posiadaczom legitymacji. Dzięki temu zarówno osoby, które preferują nowoczesne rozwiązania, jak i te, które woleliby zachować tradycyjne legitymacje, mają możliwość wyboru i dostępu do ulg i zniżek, które ułatwiają im codzienne życie.