To zupełnie niezrozumiała decyzja i tak odległe przesunięcie w czasie zwłaszcza, że to nie jest chyba problem techniczny - widzieliśmy już wszak nawet zrzuty ekranu z mObywatel z tą funkcją zastrzeżenia numeru PESEL.



Niemniej, jak wynika z komunikatu, wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości, w ramach której to, ta jakże potrzebna funkcja w dobie wyłudzeń kredytów, pojawi się dopiero od czerwca 2024 roku.

W zasadzie, to skutki prawne zastrzeżenia numeru PESEL będą obowiązywać od tej daty, samego zastrzeżenia będzie można dokonać najpóźniej od początku 2024 roku - na kilka sposobów:

Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji:

Nie zgadzamy się na to, żeby nieświadoma osoba ponosiła konsekwencje działań oszustów. Przykładowo straciła nieruchomość, czy musiała spłacać kredyt, którego nie zaciągnęła. Dlatego już wkrótce każdy będzie mogła zastrzec swój PESEL, dzięki czemu zabezpieczy się przed nieuzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z niektórych umów. To na instytucjach finansowych spoczywał będzie obowiązek sprawdzenia, czy dana osoba zastrzegła swój PESEL. Pozwoli to potwierdzić, czy to rzeczywiście ona ubiega się przykładowo o kredyt, czy ktoś się pod nią podszywa.