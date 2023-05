mObywatel rośnie w siłę. Aplikacja regularnie serwuje użytkownikom nowe opcje, które dodają jej jeszcze więcej mocy. Teraz dowiedzieliśmy się nieco więcej o Rejestrze PESEL. Kradzież tożsamości jest realnym problemem, a kogo spotkało nieszczęście udowadniania że to nie on wziął pożyczkę ten wie jak żmudne, przerażające i... czasochłonne to zadanie. Dlatego cieszy zapowiedz opcji, która pomoże bezpośrednio z poziomu aplikacji uchronić nas przed takimi problemami.

Rejestr PESEL ruszy we wrześniu. Co warto o nim wiedzieć?

„Każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL, dzięki czemu zabezpieczy się przed nieuzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z niektórych umów (m.in. zbycia nieruchomości, kredytu, pożyczki czy leasingu). Zastrzeżenia będzie można dokonać w aplikacji mObywatel, ale też w urzędzie, w którym zgłaszasz np. utratę dowodu osobistego” – wyjaśnia Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Nowe przepisy mają przyczynić się do ograniczenia skutków kradzieży tożsamości. Tym samym nareszcie będzie większy stopień ochrony przed nieuprawnionym zaciągnięciem kredytów czy innych zobowiązań finansowych czy... wyrobieniem duplikatu karty SIM. Jak wiadomo — mając dostęp do takich danych pozwala przestępcom na wiele nadużyć. Wszystkie te kroki pozwolą zmniejszyć straty sektora finansowego, które wynikają z wyłudzeń dokonanych na skradzione dane.

Zmian będzie dużo, ale kluczową pozostaje rejestr PESEL, który pozwoli zastrzec nasz numer. Ma on ruszyć już we wrześniu. W praktyce - oszuści nie będą mogli go wykorzystać, bo natychmiast wzbudzi to podejrzenia odpowiednich organów. Operację tę wykonać można będzie w urzędzie (tym samym, w którym zgłaszamy np. zgubienie dowodu) lub bezpośrednio w aplikacji. Nie wiadomo jeszcze, czy od wejścia opcja ta będzie dostępna także w mObywatel.

Źródło