mDowód w biznesie: jak weryfikować klientów z dowodem w telefonie?

W poprzednim wpisie o mDowodzie, przybliżyliśmy Wam ten nowoczesny cyfrowy dokument w telefonie, a w szczególności to jak, kiedy i do czego go możemy wykorzystywać. Dziś przyjrzymy się temu, jak, kiedy i do czego można mDowód wykorzystywać w zastosowaniach biznesowych.

Wszystkie informacje o mDowodzie w aplikacji mObywatel 2.0, znajdziecie we wspomnianym i podlinkowanym wpisie, tutaj będziemy nawiązywać do tych tylko niezbędnych dla biznesu aspektów tego dokumentu.

Aplikację mObywatel możemy pobrać z mobilnych sklepów dla smartfonów z Androidem i iOS na pokładzie pod tymi linkami: Google Play i App Store , można też skorzystać w tym celu,- dla wprawy, która będzie nam przydatna, z poniższych kodów QR.



Do czego firmy mogą wykorzystywać aplikację mObywatel?

Aplikacja mObywatel 2.0 przyda się firmom przede wszystkim do potwierdzania tożsamości swoich klientów i kontrahentów. Od 1 września 2023 roku, wszyscy obywatele mogą potwierdzać swoją tożsamość cyfrowym dokumentem - mDowód w zasadzie w każdej sytuacji, w której było to wymagane do tej pory przy użyciu tradycyjnego, plastikowego dokumentu.

Wyjątek stanowią tu tylko dwa przypadki, które nie zdarzają się codziennie - przy przekraczaniu granicy i przy wnioskowaniu o nowych dowód. Oznacza to, że z czasem większość klientów i kontrahentów nie będzie posiadała przy sobie zwykłego dowodu tylko cyfrowy, a więc firmy będą musiały również skorzystać z odpowiedniego narzędzia do potwierdzania ich tożsamości.

Pamiętając, iż mObywatel to nie tylko cyfrowy dokument tożsamości mDowód, ale również mPrawo jazdy, aplikacja ta przyda się firmom również do zweryfikowania uprawnień kierowcy, np. podczas zatrudniania nowego pracownika czy aktualizacji jego uprawnień. mObywatel i wbudowane moduły mDowodu czy mPrawa jazdy to zawsze aktualne dane, pobierane w czasie rzeczywistym z rejestrów państwowych.

Jak widać na powyższym zrzucie, mamy tu też Legitymację studencką, szkolną, emeryta-rencisty czy Kartę Dużej Rodziny, firmy będą mogły więc tutaj podobnie zweryfikować prawo do korzystania ze zniżek dla takich klientów.

Co firma musi zrobić, by móc tak weryfikować klientów?

Z usługi przekazywania danych z aplikacji mObywatel, firmy mogą skorzystać po złożeniu specjalnego wniosku i zaakceptowaniu OWU (ogólnych warunków świadczenia usługi). Co ważne, rozwiązanie to pozwoli firmom na potwierdzanie tożsamości lub uprawnień klientów zarówno bezpośrednio - podczas ich wizyty w placówce firmy, jak i zdalnie - w usłudze online na firmowej stronie internetowej.



Niezbędny wniosek można złożyć pod tym linkiem . Uprawniony przedstawiciel danego podmiotu może zalogować się tutaj i złożyć wniosek w imieniu firmy, również dzięki aplikacji mObywatel. Wystarczy wybrać w oknie logowania zakładkę Aplikacja mObywatel.



W aplikacji mObywatel wybieramy zakładkę Kod QR i skanujemy aparatem wyświetlony na stronie kod, po czym potwierdzamy logowanie zdefiniowanym wcześniej kodem PIN i gotowe.



Po zalogowaniu, możemy już przejść do wypełnienia wniosku, wybierając w rozwijanej liście - Usługa przekazywania danych.



Oprócz danych firmy, należy tu określić zestawy danych, z których firma zamierza korzystać w ramach świadczenia usługi oraz cele, do jakich zamierza wykorzystywać otrzymane dane - oczywiście muszą być związane z realizowanymi przez firmę zadaniami.



W przypadku firm, które potrzebują innego zakresu danych niż przewidziany w standardowym wniosku, w liście rozwijanej trzeba wybrać formularz do usługi niestandardowej.

Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu wniosku, dana firma będzie musiała zainstalować aplikację mObywatel_BackSystem, przeprowadzić testy działania oraz w szczególności testy bezpieczeństwa czy spełnić pozostałe warunki zawarte w Ogólnych warunkach świadczenia usługi przekazywania danych z aplikacji mObywatel.

Co ważne dla samych klientów, firmy korzystające z tej usługi nie będą mogły między innymi prowadzić do przetwarzania danych użytkowników aplikacji mObywatel do celów i w zakresach innych niż niezbędne do prawidłowej realizacji zadań i celów określonych we wniosku.

To oczywiście dotyczy dużych firm takich jak firmy telekomunikacyjne, energetyczne czy banki, które potrzebują do weryfikacji klientów szerszych zestawów danych, co zaś mają zrobić niewielkie podmioty? Dajmy na to sprzedawca w sklepie, weryfikujący wiek klienta kupującego papierosy bądź alkohol albo przedsiębiorca wypożyczający kajak klientowi?

Jeszcze do 14 lipca 2023 roku, musiały w celu takiej weryfikacji zainstalować dodatkową aplikację mobilną na iOS lub Androida - mWeryfikator. Jednak wraz z udostępnieniem nowej wersji aplikacji mObywatel 2.0, taka funkcja została w nią wbudowana, wystarczy więc skorzystać z niej, by sprawdzić wiek czy tożsamość klienta.



Jak ją znaleźć? Po uruchomieniu aplikacji wybieramy zakładkę na dole ekranu:Kod QR, następnie opcję: Pokaż kod QR, po czym prosimy klienta by zeskanował swoją aplikacją mObywatel nasz kod, dzięki temu w naszej aplikacji wyświetlą się dane z jego mDowodu.

Będą to takie dane jak:

imię (imiona) i nazwisko,

numer PESEL,

data urodzenia,

zdjęcie,

obywatelstwo,

imię ojca,

imię matki,

seria i numer dokumentu,

termin ważności dokumentu,

data wydania dokumentu.

Oczywiście, danych tych nie można nigdzie zapisać,- nie są one zapisywane na urządzeniu osoby sprawdzającej. Po ich wyświetleniu się na ekranie przez 3 minuty, bezpowrotnie znikają z urządzenia.



Artykuł powstał we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.