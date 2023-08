Nie wykonasz przelewu online w PKO Bank Polski bez aktualizacji dowodu osobistego

Do tej pory w mojej świadomości panowało przekonanie, iż nie mam co się wybierać do placówki swojego banku bez ważnego dowodu osobistego. Teraz największy bank w Polsce informuje, iż również wszelkie działania finansowe online na koncie, będą domyślnie blokowane bez aktualizacji dowodu osobistego.

Komunikat ten PKO Bank Polski wystosowało dwa dni temu, o czym informował dziś jako pierwszy serwis Bankier.pl. Z czego to może wynikać? Podejrzewam, że ma to związek z planowanym od 1 września wdrożeniem obowiązku honorowania przez banki cyfrowego dowodu osobistego mDowód w aplikacji mobilnej mObywatel oraz planami wprowadzenia usługi zastrzegania numeru PESEL z poziomu tej samej aplikacji. Jeśli i tu przechodzimy na cyfrę, to i w usługach online też musi być wszystko aktualne.

Do tej pory dwa razy wymieniałem już dowód osobisty, mając w tym czasie konto w tym samym banku, a tylko raz aktualizowałem jego dane przy braniu kredytu. Nie przypominam sobie takich komunikatów, teraz jednak wydaje się, że będą one powszechne i to w każdym z banków.

Jeśli dokument tożsamości, który masz podany w banku, stracił ważność, po 30 dniach ze względów bezpieczeństwa częściowo zablokujemy Ci dostęp do aplikacji IKO i serwisu iPKO.

Żeby dalej korzystać ze wszystkich funkcji, musisz zaktualizować dokument.

Z jakich usług nie skorzystamy? PKO Bank Polski informuje, iż będzie to między innymi zarządzanie finansami w aplikacji IKO i serwisie iPKO, np. zlecania przelewów lub sprawdzania historii transakcji, składanie wniosków i zawieranie umów online, np. lokaty, ubezpieczenia lub pożyczki oraz załatwianie spraw urzędowych przez iPKO.

Jak zaktualizować dowód osobisty? Mamy na to cztery sposoby:

w aplikacji IKO: Wybierz swój profil (lewy górny róg) → Twoje dane → Dokument tożsamości → Zmień dokument tożsamości

w serwisie iPKO: Wybierz swój profil (prawy górny róg) → Ustawienia → Profil i dane → Dokument tożsamości → Zmień

przez telefon – 800 302 302

osobiście – w oddziale banku



Źródło: PKO Bank Polski/Bankier.pl

Stock Image from Depositphotos.