Tak Polacy korzystają z internetu. Liczby robią wrażenie!

W 2024 roku klienci Orange przesłali oszałamiające 10,26 mln TB danych, co stanowi wzrost o ponad 13% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ów wynik wpisuje się w długoletni trend rosnącej konsumpcji danych, ale to szczegóły sprawiają, że warto bliżej przyjrzeć się tej statystyce.

Światłowód w centrum uwagi, co z internetem mobilnym?

Najwięcej danych, bo aż 7,70 mln TB, przesłano za pomocą sieci stacjonarnej, z czego 80% przypadło na światłowód. Co ciekawe, ilość przesłanych danych w tej technologii wzrosła aż o 25% w porównaniu do roku 2023. Przy okazji, Orange już czwarty rok z rzędu chwali się tytułem lidera wśród dostawców najszybszego światłowodu FTTH w Polsce. Starsze technologie systematycznie odchodzą w niepamięć, co wydaje się być nieuniknionym procesem w dobie cyfryzacji.

Ale nie tylko światłowód zyskuje na popularności. W sieci mobilnej Orange przesłano 2,56 mln TB danych, co oznacza wzrost o 13%. Najbardziej imponujące jest jednak tempo adaptacji technologii 5G. W porównaniu do roku poprzedniego przesłano w niej 5,6 razy więcej danych, a udział tej technologii w całym ruchu mobilnym wyniósł prawie 7,5%. Rozwój sieci 5G, w tym uruchomienie stacji w paśmie C, znacząco wpłynął na wyniki.

Dużo starsi bracia 5G – technologie 2G i 3G – odnotowały spadek użycia o ponad 20%. To naturalna konsekwencja wyłączania sieci 3G oraz przechodzenia użytkowników na nowsze urządzenia oraz coraz szerszego zasięgu mobilnego internetu w ramach aktualnie najnowszej technologii.

Dalej rozmawiamy przez telefon

Pomimo nieznacznego, 1,5-procentowego spadku ruchu głosowego, nie oznacza to, że rozmawiamy mniej. Rozmowy telefoniczne stają się komplementarną metodą wymiany informacji obok komunikatorów, stanowią coś w rodzaju ich przedłużenia. Orange chwali się (słusznie), że aż 68% rozmów w 2024 roku przeprowadzono za pomocą technologii VoLTE i VoWiFi — możemy więc cieszyć się z rosnącego znaczenia platform IMS.

Zmienia się to, jak korzystamy z Internetu. Operatorzy w Polsce zdecydowanie mogą się wykazać!

Ruch SMS-owy utrzymuje się na stabilnym poziomie, z niewielkim wzrostem o 2%, natomiast MMS-y odnotowały minimalny spadek o 1%. W sumie klienci Orange wysłali w 2024 roku 12,7 mld SMS-ów i 553 mln MMS-ów.

Święta w sieci

Okres świąteczny tradycyjnie generuje wzmożony ruch w sieci. W 2024 roku mobilne zużycie danych wzrosło o 18% w porównaniu do poprzedniego roku, z czego prawie 12% przypadło na sieć 5G. Co ciekawe, 24 grudnia między godzinami 15 a 19 odnotowano tradycyjny spadek ruchu – to czas, kiedy zasiadamy do wigilijnego stołu.

Jednocześnie rozmowy głosowe wzrosły aż o 38% w stosunku do 2023 roku. Ponad połowa tych rozmów odbyła się w technologii VoLTE — tradycyjnie już jako konsumenci adaptujemy nowe technologie nawet w najbardziej tradycyjnych momentach roku. Polacy to akurat bardzo wdzięczni użytkownicy wszelkich nowinek — od rozwiązań fintechowych po rozwiązania mobilne. Nasze państwo jest zdecydowanie rynkiem, na którym operatorzy mogą się wykazać.

Co mówią nam te dane?

Dane z Orange potwierdzają, że Polska systematycznie w siłę, jak chodzi o rozwiązania cyfrowe, z wyraźną dominacją nowoczesnych technologii: światłowodów i 5G. Trend odchodzenia od starszych rozwiązań obrazuje nie tylko zmiany technologiczne, ale także rosnące wymagania użytkowników w zakresie prędkości i jakości połączeń.

Jednocześnie stabilność ruchu SMS-owego czy niewielki spadek rozmów głosowych wskazują, że tradycyjne formy komunikacji wciąż spełniają swoją rolę, choć coraz częściej ustępują miejsca nowoczesnym alternatywom.

Co dalej?

Coraz mocniej do naszych drzwi (także i zwykłych konsumentów) pukają internet rzeczy oraz sztuczna inteligencja — możemy więc spodziewać się dalszego wzrostu konsumpcji danych. Kluczowe będzie jednak nie tylko rozwijanie infrastruktury, ale także zapewnienie jej dostępności dla wszystkich użytkowników.

Źródło: Biuro Prasowe Orange