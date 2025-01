Nie masz skrzynki do e-Doręczeń? Nie panikuj, korespondencja wciąż dotrze

e-Doręczenia to zapowiada od dawna rewolucja w komunikacji z urzędami. Jednak nie wszyscy są na nią gotowi. Co zrobić, jeśli nie mamy skrzynki na którą przychodzić będą pisma?

System e-Doręczeń to ważny krok w cyfryzacji państwa, który zapewnia wygodny, tańszy i bezpieczniejszy sposób wymiany korespondencji między instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami i obywatelami. Docelowo będzie on używany przez wszystkie podmioty publiczne oraz dużą grupę podmiotów niepublicznych. Ponieważ obecnie jest to rozwiązanie w miarę nowe, dlatego obywatele mogą podjąć decyzję, czy i kiedy przejdą na nowy system

– mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Osoby, które jeszcze nie założyły elektronicznej skrzynki do doręczeń, mogą nadal korespondować z urzędami bez obaw o to, że pismo nie dotrze. Do wyboru mamy platformę ePUAP umożliwia przesłanie cyfrowych dokumentów, tradycyjne listy polecone oraz wizyty w urzędach. Gdy obywatel decyduje się na kontakt z urzędem przez ePUAP, odpowiedź również zostanie przesłana przez portal. Co ważne, instytucje publiczne nie mogą pierwsze nawiązywać kontaktu z obywatelami przez ePUAP – ten sposób jest przeznaczony wyłącznie do odpowiedzi na wiadomości wysłane przez obywateli.

e-Doręczenia. Jak bez nich żyć?

Jeżeli to instytucja publiczna chce skontaktować się z osobą prywatną i przesłać jej dokumenty lub informacje wymagające potwierdzenia odbioru, to po 1 stycznia 2025 roku będzie zobowiązana do skorzystania z Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH). Jest to usługa, realizowana w ramach e-Doręczeń. Łączy ona komunikację cyfrową z tradycyjną: dokumenty wysyłane zostają elektronicznie, a następnie są drukowane, wysyłane i dostarczane przez wyznaczonego operatora, którym jest Poczta Polska. Są jednak sytuacje, określone w ustawie o doręczeniach elektronicznych, w których instytucje mogą korzystać z tradycyjnych listów poleconych.

Dla obywateli obie formy korespondencji – PUH oraz list polecony – będą wyglądały podobnie. Odbiorca otrzyma list, a odbiór potwierdzą u listonosza lub znajdzie awizo informujące o korespondencji do odebrania w lokalnym oddziale Poczty Polskiej. Warto też pamiętać o jednej, bardzo ważnej zasadzie. Dotyczy ona osób, które posiadają już aktywną skrzynkę i chcą skontaktować się z instytucją publiczną za pośrednictwem ePUAP. Jeśli odpowiedź na dokument wymaga potwierdzenia odbioru, będzie ona przesłana systemem e-Doręczeń. Urzędnicy mają też obowiązek najpierw sprawdzić, czy dany obywatel posiada aktywną skrzynkę do doręczeń elektronicznych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi korespondencja odpowiadająca na wiadomość z ePUAP trafi do odbiorcy za pośrednictwem e-Doręczeń.

Nie masz skrzynki do e-Doręczeń? Załóż ją – to banalnie proste

Co oferują e-Doręczenia i jak z nich korzystać? Zapraszam do wpisu Grzegorza, który podsumowuje wszystkie informacje na ten temat. A jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń? Można ją założyć na stronie edoreczenia.gov.pl lub mObywatel.gov.pl w zakładce Twoje skrzynki. W pierwszym kroku należy wypełnić wniosek o adres oraz skrzynkę do e-Doręczeń. Po uzupełnieniu wymaganych danych wniosek podpisujemy elektronicznie: profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym. Gdy dokument zostanie złożony prawidłowo, na adres mailowy podany we wniosku przyjdzie potwierdzenie. Status wniosku możesz na bieżąco sprawdzać w zakładce Zarządzaj adresami do e-Doręczeń po zalogowaniu się na edoreczenia.gov.pl.

Po uzyskaniu adresu doręczeń elektronicznych (ADE) przychodzi czas na aktywację skrzynki. Po zalogowaniu się do serwisu i otwarciu zakładki Twoje skrzynki wybieramy opcję Aktywuj skrzynkę. Następnie podajmy adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia. Ostatnim krokiem jest finalna aktywacja skrzynki przyciskiem Aktywuj. Zaraz po tym na podany adres mailowy przyjdzie informacja, że skrzynka jest aktywna i można z niej korzystać. Korespondencja wysyłana przez podmioty korzystające z systemu e-Doręczeń trafi na osobistą skrzynkę do doręczeń elektronicznych. Powiadomienia o nowych wiadomościach ułatwiają śledzenie korespondencji. System e-Doręczeń pozwala również sprawdzić status wysłanego pisma, co usprawnia monitorowanie sprawy i kontakty z urzędami.