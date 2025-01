Miliony Polaków odwiedzają ten serwis - mają dobry powód. Wyjaśniamy jak z niego korzystać

Na tak dużą popularność składają się rzecz jasna, nie tylko odwiedziny osób, które czekają z utęsknieniem na podłączenie do światłowodów w swojej lokalizacji, ale zaglądają tu też przedstawiciele samorządów czy firm telekomunikacyjnych.

Reklama

Dwa lata temu powstał internet.gov.pl i stał się bardzo popularnym źródłem informacji o dostępności internetu szerokopasmowego w Polsce. A potwierdzają to liczby. To właśnie dziś odnotowaliśmy 50 milionów wyświetleń! Jest to imponujący wynik, który potwierdza, że internet.gov.pl to doskonałe narzędzie zarówno dla samorządowców jak i obywateli oraz operatorów telekomunikacyjnych.

Niemniej myślę, że większość z nich stanowią jednak obywatele. Czego tu szukają i jak w ogóle mogą korzystać z tego serwisu? Sprawdzamy i wyjaśniamy.

Strona internet.gov.pl - na co, po co mi to potrzebne?

Jak wspominałem na początku to przede wszystkim źródło informacji o dostępności internetu szerokopasmowego w Polsce. Jednak aby stało się tym źródłem informacji kompletnym, potrzebne jest tu współdziałanie wszystkich zainteresowanych - obywateli, firm telekomunikacyjnych i obywateli.

Na stronie internet.gov.pl mamy więc możliwość:

Sprawdzenia dostępności usług- użytkownicy mogą szybko i w prosty sposób sprawdzić, jakie usługi szerokopasmowe są dostępne w ich lokalizacji oraz kto je oferuje.

Zgłoszenia zapotrzebowania na szybki Internet - każdy może zgłosić potrzebę dostępu do internetu szerokopasmowego, co pomaga operatorom lepiej planować inwestycje.

Monitorowania planów inwestycyjnych operatorów - Internet.gov.pl pozwala śledzić inwestycje publiczne i prywatne, co jest szczególnie przydatne dla osób planujących budowę domu lub zakup mieszkania.

Zweryfikowania danych - funkcja „Zweryfikuj dane” umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości pomiędzy tym co do Systemu zgłosiły podmioty zobowiązane do raportowania, a stanem faktycznym.

Włączenia powiadomienia o zmianach - Funkcja „Mój punkt adresowy” zapewnia użytkownikom powiadomienia o nowych usługach lub planach inwestycyjnych w wybranym punkcie adresowym.

Jak zgłosić zapotrzebowanie na światłowody w swojej lokalizacji

Przechodząc od ogółu do szczegóły, aby móc zgłosić zapotrzebowanie na dostęp do internetu szerokopasmowego, musimy się zalogować kontem na GOV.pl, a więc profilem zaufanym, aplikacją mObywatel, poprzez bankowość elektroniczną lub e-Dowód.

Po zalogowaniu, w pierwszej kolejności warto dodać swój adres do swojego konta, ze wskazaniem adresu e-mail, na który będziemy otrzymywali informacje o planowanych inwestycjach w naszej lokalizacji.

W dalszej kolejności, możemy już przejść do zgłoszenia naszej lokalizacji. W tym celu najlepiej uruchomić mapę i wpisać nasz adres, po czym przybliżyć widok mamy tak, aby uwidocznił się numer naszego budynku.

Reklama

Po jego wskazaniu, możemy zapoznać się ze szczegółami naszej lokalizacji, na przykład z informacją czy w ogóle są w niej planowane inwestycje - widzimy już na tym etapie przybliżony jej koszt.

Teraz możemy już przejść poniżej tych informacji, do zgłoszenia naszej lokalizacji - dane adresowe zostaną w tym zgłoszeniu uzupełnione automatycznie, nam pozostaje wybranie operatora (wyświetlają się operatorzy, którzy mają już w pobliżu swoją infrastrukturę) oraz określenie oczekiwanych parametrów internetu.

Reklama

Poza zgłoszeniem zapotrzebowania na dostęp do internetu, możemy też zgłosić pustostan, gdzie nie będzie on nikomu potrzebny - to usprawnia działanie serwisu na wielu poziomach lub zweryfikować dane, które widzimy na mapie. W szczególności, czy widnieje na niej niepoprawna informacja o dostępności internetu, ewentualnie poinformować, iż operator odmówił nam podłączenia.

Źródło: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy