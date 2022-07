Saga Multiwersum. MCU z rozpiską filmów i seriali do 2025 r.

Tegoroczny konwent San Diego Comic-Con nie zapomniał o fanach uniwersum Marvela. Zapowiedź "I am Groot", którą obejrzycie w naszym podsumowaniu zwiastunów, była dopiero przedsmakiem tego, co Disney miał do pokazania w tym roku. Marvel Studios zaskoczyło chyba wszystkich. Ogrom zapowiedzi, jakie pojawiły się na panelu potwierdza, że MCU ma się doskonale i odnajduje się nie tylko w kinie, ale także na ekranach telewizorów i wszędzie tam, gdzie jest dostępna platforma Disney+.

Saga Multiwersum. 4, 5 i 6 faza MCU z masą filmów i seriali do 2025 r.

Studio oficjalnie potwierdziło, że wraz z rozpoczęciem 4 fazy MCU wkroczyło w Sagę Multiwersum (Multiverse Saga), która potrwa do 6 fazy MCU. Wkraczając w piątą fazę na fanów Uniwersum Marvela czekać będzie sporo niespodzianek. W ostatnich godzinach Marvel Studios potwierdziło prace nad licznymi projektami, które w ciągu dwóch lat trafią do kin i na ekrany telewizorów dzięki platformie Disney+. Faza czwarta zakończy się w tym roku wraz z premierą "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", która planowana jest na 11 listopada. Wcześniej na platformie Disney+ zadebiutuje "Mecenas She-Hulk" (17 sierpnia).

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" - film. Premiera USA: 17 lutego 2023

"Secret Invasion" - serial. Premiera Disney+: wiosna 2023

"Echo" - serial. Premiera Disney+: lato 2023

"The Marvels" - film. Premiera USA: 28 lipca 2023

"Loki" - serial, sezon 2. Premiera Disney+: lato 2023

"Guardians of the Galaxy vol. 3" - film. Premiera USA: 5 maja 2023

"Blade" - film. Premiera USA: 3 listopada 2023

"Ironheart" - serial. Premiera Disney+: jesień 2023

"Agatha: Coven of Chaos" - serial. Premiera Disney+: zima 2023

"Captain America: New World Order" - film. Premiera USA: 3 maja 2024

"Daredevil: Born Again" - serial. Premiera Disney+: wiosna 2024

"Thunderbolts" - film. Premiera USA: 26 lipca 2024

Saga Multiwersum (Multiverse Saga) zakończy się na 6 fazie. A ta przyniesie trzy filmy. Za dwa lata do kin zawita "Fantastyczna czwórka", którego produkcja rozpocznie się w przyszłym roku, a premiera spodziewana jest w listopadzie 2024 r. Rok 2025 przyniesie na ekrany kinowe to, na co najbardziej czekają fani - dwa filmy z serii Avengers. W maju pojawi się "Avengers: The Kang Dynasty", natomiast w listopadzie premierę będzie miał "Avangers: Secret Wars", który będzie jednocześnie końcem Szóstej Fazy i całej Sagi Multiwersum.