Tęsknicie za Daredevilem? Mamy dobre wieści - bohater otrzyma nowy serial!

Trochę przyjdzie nam na to czekać, ale mamy już oficjalne zapowiedzi dotyczące nowego sezonu serialu Daredevil: Born Again.

Serial Marvel's Daredevil który w 2015 roku trafił na Netflix okazał się ogromnym sukcesem i zgarnął dziesiątki wspaniałych opinii. Przygody Matta Murdocka zrealizowane wspólnym nakładem ABC Studios i Marvel Television przez kilka sezonów przyciągały widzów do ekranów, ale ostatni sezon otrzymaliśmy w 2018 roku. Od tego czasu - cisza. Ale plotki z początku roku okazały się prawdą: na zlecenie (i wyłączność) Disney Plus powstanie nowy serial: Daredevil: Born Again!

Daredevil: Born Again - nowy serial o bohaterze trafi do Disney Plus wiosną 2024

Były plotki, były domysły, a teraz mamy oficjalną zapowiedź. Podczas odbywającego się w San Diego Comic-Conu, przedstawiciele Marvela oficjalnie potwierdzili prace nad nowym serialem. Daredevil: Born Again ma trafić na platformę Disney Plus wiosną 2024 roku. Chwilę jeszcze nań zaczekamy. I choć twórcy nie zdradzają jeszcze żadnych szczegółów dotyczących fabuły, to nie trzymają nas w niepewności w kwestii aktorów i potwierdzili od razu powrót aktorów których znamy z debiutującego w 2015 roku serialu.

Już teraz wiemy, że w nowym serialu nie zabraknie zarówno Charliego Coxa (Daredevila) jak i Vincenta D'Onofrio (Kingpina) — czyli kluczowych dla opowieści postaci. Na więcej szczegółów musimy jeszcze cierpliwie poczekać. Ale powrót Daredevila niewątpliwie daje nadzieję także na to, że niebawem na ekrany telewizorów powrócą także inni bohaterowie Marvela których bardzo ciepło przyjęto na Netflixie — mam tu oczywiście na myśli Luke'a Cage'a oraz Jessicę Jones. Na tę chwilę jednak nie pozostaje nam nic innego jak tylko cierpliwie czekać i wypatrywać dalszych zapowiedzi związanych ze stale poszerzającą się gamą seriali w tamtejszych uniwersach!