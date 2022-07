San Diego Comic-Con to największa impreza dla fanów komiksów, filmów, seriali i szeroko pojętej popkultury. To właśnie tu pokazywane są zwiastuny nadchodzących, najgorętszych hitów. W tym roku jest naprawdę gorąco.

Tegoroczna odsłona San Diego Comic-Con trwa od czwartku 21 lipca do niedzieli 24 lipca. Ponownie, miejscem spotkania fanów, twórców i wystawców, jest Centrum Kongresowe w San Diego, które w przeszłości gościło przeszło 100 tysięcy odwiedzających z całego świata. Zeszłoroczna odsłona, która zorganizowana została w listopadzie w rygorze sanitarnym była pierwszą, której nie udało się wyprzedać wszystkich biletów.

San Diego Comic-Con przynosi kilka zapowiedzi filmów i seriali, które w najbliższym czasie pojawią się w kinach, w telewizji i na najpopularniejszych platformach VOD. Warto jednak zaznaczyć, że przed nami jeszcze dwa dni pełne atrakcji i z pewnością nie zabraknie niespodzianek. Jeśli pojawią się nowe i warte uwagi zwiastuny, tekst zostanie zaktualizowany. Jednak już teraz jest na co popatrzeć i czekać.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Zaprezentowany kilka dni temu klip promocyjny nowego seriali Amazon Prime był tylko przystawką do tego, co platforma pokazała w ostatnich godzinach. A trzeba przyznać, że nowy zwiastun Pierścieni Władzy robi piorunujące wrażenie - nie tylko ze względu na rozmach, ale również na efekty specjalne, które z pewnością stoją na bardzo wysokim poziomie. Serial opowiadać będzie historię Drugiej Ery Śródziemia - na tysiące lat przed Hobbitem oraz Władcą Pierścieni J.R.R. Tolkiena. Premiera już 2 września na Amazon Prime.

Zwiastun w wersji oryginalnej:

Zwiastun z polskim lektorem:

Dungeons & Dragons

Pozostając w klimacie fantasy, w marcu przyszłego roku do kina wejdzie "Dungeons & Dragons: złodziejski honor" bazujący na popularnej serii papierowej gry RPG, która młodszej widowni z pewnością będzie znajoma za sprawą Stranger Things. Film w reżyserii Jonathana Goldsteina i Johna Francisa Daleya, którzy odpowiadają również za scenariusz opowiadać będzie pełną humoru historię grupki bohaterów, która postanawia ukraść cenny skarb - szybko jednak okazuje się, że zadanie to nie będzie łatwe. W rolach głównych grają Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis oraz Hugh Grant.

I Am Groot

Młodsi (i starsi również) gani uniwersum Marvela już 10 sierpnia będą mogli obejrzeć 5-odcinkową miniserię, w której głównym bohaterem będzie Baby Groot - bohater, który nie będzie obcy wszystkim tym, którzy choć raz widzieli Strażników Galaktyki. Produkcja będzie dostępna wyłącznie na Disney+. W Groota ponownie wcieli się Vin Diesel, który podkłada postaci głos.

Skarb narodów

Na platformie Disney+ zadebiutuje także serial "Skarb narodów". Krótki zwiastun nie zdradza zbyt wiele, choć wiemy, że nie będziemy śledzić dalszych losów Nicolasa Cage'a, który w serii popularnych filmów przygodowych wcielał się w postać głównego bohatera. Twórcy nie wykluczają jednak, że Cage pojawi się w produkcji, która skupiać się będzie wokół młodej poszukiwaczki skarbów Jess Morales.

The Walking Dead i Tales of the Walking Dead

"The Walking Dead" wraca na ekrany telewizorów z ostatnimi odcinkami 11 sezonu już 2 października na kanale AMC. To jednocześnie ostatnie odcinki serii, która zadebiutowała na małym ekranie w 2010 r. Jednak ze światem "Żywych trupów" jeszcze się nie żegnamy. Na Comic Con zaprezentowano zwiastun kolejnego spin-offu, który zadebiutuje już 14 sierpnia na kanale AMC. "Tales of the Walking Dead" to składająca się z 6 odcinków antologia przedstawiająca wydarzenia z perspektywy nowych bohaterów

John Wick 4

Największą niespodzianką trwającego do jutra konwentu bez wątpienia jest trailer filmu "John Wick 4". Keanu Reeves powraca do roli po sporym opóźnieniu spowodowanym pandemią koronawirusa. Oryginalnie, premiera planowana była na 2021 r. Ostatecznie odbędzie się w przyszłym roku - i trzymajmy kciuki by się to nie zmieniło. A teraz możecie zobaczyć to, co przygotowano dla fanów serii. Nie zabraknie widowiskowych walk, pościgów, masy znanych bohaterów...i jeszcze więcej "rozwałki". "John Wick: Chapter 4" w kinach zadebiutuje 24 marca 2023 roku.