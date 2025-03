To koniec McDonald's jakiego znacie. Sieć będzie nie do poznania

Kto pracował w obsłudze klienta, ten w cyrku się nie śmieje. Ludzie potrafią być różni, a taka praca rzadko bywa usłana różami. O ile prostactwo i brak kultury da się jakoś przełknąć, tak agresja w stosunku do pracownika nigdy nie powinna mieć miejsca. Dlatego też McDonald's planuje zmienić swoje restauracje w taki sposób, by zarówno pracownicy czuli się bezpiecznie, jak i klienci zawsze byli zadowoleni z obsługi. A przynajmniej spróbują tego dokonać.

Rewolucja AI w McDonald's. Obsłuży cię algorytm

McDonald’s, jedna z największych sieci fast-food na świecie, rozpoczyna szeroko zakrojoną modernizację technologiczną w ponad 43 000 restauracji. Firma wprowadza nowe rozwiązania, takie jak sztuczna inteligencja w obsłudze drive-through, inteligentne urządzenia kuchenne oraz narzędzia AI dla menedżerów.

Według doniesień The Wall Street Journal, McDonald’s planuje wykorzystać najnowsze technologie, aby poradzić sobie z problemami, takimi jak awarie sprzętu czy błędnie realizowane zamówienia. Brian Rice, dyrektor ds. technologii w McDonald’s, podkreśla, że nowe rozwiązania mają na celu zmniejszenie stresu związanego z pracą w restauracjach.

- powiedział Brian Rice, dyrektor ds. technologii w McDonald’s.

Z jednej strony firma przedstawia te innowacje jako sposób na poprawę jakości obsługi klientów, z drugiej nie da się ukryć, że stoją za tym również cele biznesowe. Po słabszym pierwszym kwartale i ambitnym planie zwiększenia bazy klientów z 175 do 250 milionów do 2027 roku, zmiany te mogą znacząco wpłynąć na rolę pracowników w restauracjach.

To nie tylko kwestia dotycząca 2 milionów pracowników McDonald’s, ale całej branży fast-food. Według szacunków Światowego Forum Ekonomicznego, AI i automatyzacja mogą do 2030 roku doprowadzić do likwidacji nawet 92 milionów miejsc pracy na całym świecie, a sektory handlu detalicznego i gastronomii będą jednymi z najbardziej dotkniętych.

Grafika: depositphotos