Genialne narzędzie za 5 zł. Promocja ważna tylko do dziś

Jeśli jesteś klientem T-Mobile, to już teraz aktywuj Perplexity Pro na rok – jeśli nie, to czym prędzej udaj się po starter.

Narzędzia AI rosną jak grzyby po deszczu. Grok, Gemini czy ChatGPT – można się w tym pogubić, a na dodatek każde wymaga zakładania osobnego konta. A co jeśli powiem Wam, że możecie mieć dostęp do najpopularniejszych czatbotów z poziomu jednej platformy i to w wersji Pro? To możliwe dzięki współpracy T-Mobile i Perplexity – trzeba się jednak spieszyć.

Najważniejsze czatboty w jednym miejscu

Perplexity to platforma oparta na sztucznej inteligencji, którą możecie traktować jako alternatywę klasycznej wyszukiwarki. Umożliwia dostęp do takich modeli językowych jak GPT 4o, Grok, Gemini czy nawet opracowany przez polskich badaczy Sonar – wszytko to przy pomocy jednego konta. Perplexity najlepiej sprawdza się w inteligentnym wyszukiwaniu, bo zamiast zwracać listę linków jak Google, podaje wyniki w postaci gotowych odpowiedzi, uzupełnionych źródłami. Perplexity korzysta z zasobów internetu i jest też wyposażony w przyjemnego i responsywnego asystenta głosowego, więc będzie dobrym wyborem dla studentów, uczniów i osób pracujących kreatywnie.

Standardowy koszt rocznej subskrypcji to 950 zł, ale teraz dzięki współpracy z T-Mobile klienci sieci mogą korzystać z wersji Pro za darmo, a osoby, które nie należą do tej grupy, mogą zakupić najtańszy starter za 5 zł i cieszyć się rozszerzonymi funkcjami – po aktywacji karty SIM wystarczy w aplikacji T-Mobile przejść do zakładki Moments i aktywować promocję.

Trzeba pamiętać jednak, że oferta ważna jest do dziś (tj. do 28 lutego), a kody mogą wyczerpać się wcześniej. Jeszcze dzisiejszego poranka internauci donosili, że nie można już wygenerować kodów, ale sprawdziliśmy to przed momentem i wygląda na to, że dodano nowe.

Stock image from Depositphotos