Sztuczna inteligencja ma nie tylko coraz większe możliwości, ale wiele firm udostępnia ją praktycznie za darmo. Dzięki temu staje się całkiem powszechna i często wykorzystywana do różnego rodzaju zadań. Jedni zapytają o przepis na sałatkę warzywną, a inni o to jak aktywować system Windows 11. I okazuje się, że nawet narzędzie sygnowane logiem Microsoftu, czyli Copilot, nie ma żadnych skrupułów aby podpowiedzieć jak to zrobić. Sprawa jest może nawet nieco śmieszna, ale tak naprawdę pokazuje, jak trudno jest zabezpieczyć takie rozwiązania przed dosłownie nielegalnymi poradami.

Copilot zawsze pomocny

Pytanie o aktywację Windows 11 jako pierwszy zadał jeden z użytkowników Reddita, który konwersował z Copilotem na różne tematy. Jego szczegółowa odpowiedź była małym zaskoczeniem. Metoda podana przez sztuczną inteligencję nie jest nowa, pojawiała się w sieci już od 2022 roku. Nie jest więc tak, że to Copilot na poczekaniu złamał skrypt aktywujący z Windows 11. Po prostu w danych, na których był szkolony, musiało się gdzieś to rozwiązanie przewinąć. Warto pewnie też odnotować, że aplikacja ostrzega użytkownika o wątpliwej etyce takiej aktywacji systemu Windows 11 i potencjalnych problemach jakie może powodować wykorzystanie skryptu, którego zawartości nie znamy.

Zapytany o więcej szczegółów na temat zagrożeń, Copilot wymienił całą listę, w tym:

Kwestie prawne : nieautoryzowane metody aktywacji mogą naruszać warunki świadczenia usług i umowy licencyjne oprogramowania firmy Microsoft. Może to potencjalnie prowadzić do konsekwencji prawnych.

: nieautoryzowane metody aktywacji mogą naruszać warunki świadczenia usług i umowy licencyjne oprogramowania firmy Microsoft. Może to potencjalnie prowadzić do konsekwencji prawnych. Zagrożenia bezpieczeństwa: skrypty pobrane z nieoficjalnych źródeł mogą zawierać złośliwe oprogramowanie lub inne złośliwe oprogramowanie, które może naruszyć bezpieczeństwo systemu i danych osobowych.

skrypty pobrane z nieoficjalnych źródeł mogą zawierać złośliwe oprogramowanie lub inne złośliwe oprogramowanie, które może naruszyć bezpieczeństwo systemu i danych osobowych. Stabilność i wydajność : nieautoryzowane aktywacje mogą prowadzić do niestabilności systemu lub problemów z wydajnością. Te skrypty nie zawsze działają zgodnie z przeznaczeniem, powodując nieoczekiwane problemy.

: nieautoryzowane aktywacje mogą prowadzić do niestabilności systemu lub problemów z wydajnością. Te skrypty nie zawsze działają zgodnie z przeznaczeniem, powodując nieoczekiwane problemy. Brak wsparcia : korzystanie z nielicencjonowanego lub nieprawidłowo aktywowanego oprogramowania oznacza, że ​​nie otrzymasz oficjalnego wsparcia od firmy Microsoft. Może to być problematyczne, jeśli napotkasz problemy wymagające pomocy technicznej.

: korzystanie z nielicencjonowanego lub nieprawidłowo aktywowanego oprogramowania oznacza, że ​​nie otrzymasz oficjalnego wsparcia od firmy Microsoft. Może to być problematyczne, jeśli napotkasz problemy wymagające pomocy technicznej. Aktualizacje: nieautoryzowane aktywacje mogą prowadzić do problemów z otrzymywaniem regularnych aktualizacji, poprawek zabezpieczeń i nowych funkcji od firmy Microsoft. Może to sprawić, że Twój system będzie podatny na zagrożenia i przegapisz ulepszenia.

nieautoryzowane aktywacje mogą prowadzić do problemów z otrzymywaniem regularnych aktualizacji, poprawek zabezpieczeń i nowych funkcji od firmy Microsoft. Może to sprawić, że Twój system będzie podatny na zagrożenia i przegapisz ulepszenia. Rozważania etyczne: korzystanie ze skryptów aktywacyjnych może być postrzegane jako forma piractwa oprogramowania, co jest nieetyczne i podważa ciężką pracę programistów.

Microsoft od zawsze miał dosyć frywolne podejście do kwestii nielegalnego korzystania z ich oprogramowania. Bill Gates już ponad 25 lat temu na jednym z wykładów stwierdził, że użytkownicy korzystający z nielegalnych kopii systemów Windows przyzwyczajają się do nich. A to oznacza, że w przyszłości albo faktycznie za taki system zapłacą, albo będąc w ekosystemie Microsoftu, korporacja wymyśli inny sposób aby na nich zarobić. I trudno się z nim nie zgodzić, choć oficjalnie dzisiejsze władze giganta z pewnością się do tego nie przyznają ;-).