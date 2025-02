ChatGPT w wersji 4.5 wznosi asystenta na nowy poziom! Wiemy co oferuje i kto już może korzystać

Żyjemy w czasach, gdy sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej firm nie chcąc przegapić okazji dołącza do wyścigu i opracowuje własny, autorski, system by przedstawić światu nowego asystenta. Ci mają nie tylko przyciągnąć użytkowników, ale także zaoferować im unikalne, interaktywne, doświadczenia. Liderem w temacie bez wątpienia jest firma OpenAI. Tak naprawdę to od ich ChatGPT zaczęła się ta wielka rewolucja. Teraz gigant prezentuje nowy model językowy – GPT-4.5, który ma być znaczącym krokiem naprzód w świecie sztucznej inteligencji.

GPT-4.5: co nowego zaoferuje najnowsza wersja?

W oficjalnym przedstawieniu nowej wersji modelu językowego, OpenAI podkreśla, że GPT-4.5 wprowadza istotne zmiany w procesie trenowania modelu, co przekłada się na znaczącą poprawę w kilku kluczowych aspektach.

Oferta większej kreatywności: model lepiej radzi sobie z generowaniem pomysłów, analizowaniem wzorców oraz łączeniem powiązanych konceptów;

Bardziej naturalny, mniej mechaniczny: GPT-4.5 sprawia wrażenie bardziej „ludzkiego” dzięki lepszemu dopasowaniu do kontekstu rozmowy;

Uważnie słucha i lepiej rozumie użytkownika: model potrafi wychwytywać subtelne wskazówki i dostosowywać się do (czasem nieoczywistych i ukrytych) oczekiwań rozmówcy.

Jednym z najciekawszych aspektów nowości ma być jej zdolność do bardziej intuicyjnej i elastycznej rozmowy. W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, które koncentrowały się na szczegółowej i logicznej analizie, GPT-4.5 ma łączyć twórczość i kreatywność z logiką. Dzięki temu interakcja staje się bardziej płynna i angażująca dla użytkownika. Porównując GPT-4.5 do poprzednich modeli, takich jak GPT-3.5 czy GPT-4, można zauważyć, że nowa wersja oferuje bardziej wyrafinowane podejście do rozmów, redukując przy tym sztywność, która często była zauważalna w modelach opartych wyłącznie na rozumowaniu logicznym.

OpenAI wyznacza standardy i mówi o przyszłości

OpenAI zaznacza, że stale dąży do zręcznego połączenia kreatywnych i logicznych modeli, tworząc coraz doskonalsze narzędzia. Ich celem jest sprawdzenie się zarówno w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów podrzucanych im przez użytkowników, jak i prowadzenie swobodnych rozmów na każdy temat. Choć GPT-4.5 wciąż jest jeszcze w fazie testowej, to niejako pokazuje on kierunek, w którym w najbliższej przyszłości będą zmierzać tego typu narzędzia. Użytkownicy mają powody do radości, bowiem oznacza to jeszcze bardziej intuicyjne i wszechstronne usługi, które znajdą zastosowanie w różnych dziedzinach. Od szeroko pojętego tworzenia treści, przez analizę danych na interaktywnych systemach obsługi klienta kończąc.

Kiedy premiera GPT-4.5?

Nowy model jest już dostępny dla płacących użytkowników ChatGPT Pro i można z niego korzystać zarówno w aplikacji mobilnej, jak i przeglądarkowej. W nadchodzących tygodniach ma być on stopniowo udostępniany także użytkownikom korzystających z ChatGPT: Plus i Team, a w przyszłości także Enterprise i Edu.

