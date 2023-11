Szybsza obsługa aplikacji bankowej dzięki tym nowościom

Dzięki bankowości online o wiele szybciej i wygodniej zarządzamy naszymi pieniędzmi i płacimy nimi w internecie oraz w sklepach. Nowe funkcje w aplikacji banku to zawsze dobre wieści.

mBank wprowadza nowe funkcjonalności w swojej aplikacji mobilnej, które mają na celu ułatwić klientom kontrolę nad swoimi wydatkami i wpływami. Od teraz, użytkownicy będą mogli szybko i łatwo sprawdzić, ile i na co wydali pieniądze w danym miesiącu, dzięki nowym widżetom z usługą menedżera finansów (PFM).

Usługa menedżera finansów to narzędzie, które automatycznie kategoryzuje i analizuje transakcje dokonywane przez klientów mBanku. Dzięki temu, można łatwo zobaczyć, ile się wydaje na jedzenie, rozrywkę, rachunki czy oszczędności. Usługa ta jest dostępna w aplikacji mBanku od kwietnia 2022 roku - bank podkreśla, że korzysta z niej regularnie blisko 40 proc. użytkowników aplikacji, co jest niezłym wynikiem.

mBank - nowe widżety w aplikacjach mobilnych

Nowe widżety to, oczywiście, elementy graficzne, które pokazują najważniejsze informacje z usługi menedżera finansów na pulpicie aplikacji, zaraz nad historią operacji. Zasada działania jest podobna do widżetów, których używamy w systemach operacyjnych.

Wewnątrz aplikacji banku na widżetach można zobaczyć, ile się wydaliśmy od początku miesiąca, jak to się ma do wydatków z poprzedniego miesiąca i na jaką kategorię wydaliśmy najwięcej. Widżety można dowolnie przesuwać na pulpicie lub je ukryć, jeśli się nie chce z nich korzystać.

Od dłuższego czasu zmieniamy aplikację mobilną tak, aby klient mógł ją dopasować do swoich wymagań. Tak jest już np. z kaflami produktowymi, które są na samej górze pulpitu. Klient sam decyduje czy po zalogowaniu do aplikacji najpierw chce zobaczyć stan konta czy może uspokoić się widokiem stanu oszczędności. - Łukasz Wiktor

Przy okazji mBank przypomina, że widżety z to nie jedyna nowość w aplikacji mBanku. Klienci mogą też ustawić sobie ogólny limit na wydatki w danym miesiącu i otrzymywać alerty, gdy się do niego zbliżają lub go przekraczają. Ponadto, mogą analizować swoje wydatki i wpływy na wykresach i wchodzić w szczegóły poszczególnych kategorii. W ten sposób, mogą lepiej planować swoje finanse i dbać o ich zdrowie.

Nowe widżety z są dostępne w aplikacji mBanku od wersji 3.68.0. Zmiany w aplikacji są wprowadzane stopniowo, więc nie każdy będzie je widział od razu. Wszyscy klienci powinni mieć dostęp do nowych funkcjonalności do końca listopada.