eDo App - do czego służy dowód z warstwą elektroniczną?

eDo App to narzędzie, pozwalające nam się wylegitymować za pomocą naszego dowodu w wielu miejscach w sieci. Jak to dokładnie działa?

Polskie urzędy się cyfryzują i dziś wiele spraw możemy załatwić z poziomu komputera bądź nawet smartfona. Naturalnie, załatwianie spraw online wymaga odpowiedniej autoryzacji, aby nikt się pod nas nie podszył i nie wykradł naszych danych, bądź też - nie działał na naszą niekorzyść. Dlatego też w kwestii elektronicznych urzędów powstało co najmniej kilka metod identyfikacji, że my to my.

Jedną z nich jest nasze konto bankowe w bankowości elektronicznej. Jeżeli chcemy, nasz bank może potwierdzić naszą tożsamość i jest to bardzo wygodny sposób, ponieważ dzięki temu wystarczy, że zapamiętamy login i hasło do naszego banku. Dodatkowo - dzięki temu możemy potwierdzać naszą tożsamość praktycznie wszędzie, bez względu na czas i miejsce. Kolejną metodą identyfikacji jest wideorozmowa z urzędnikiem. Tutaj niestety jesteśmy mocno ograniczeni, ponieważ taka forma weryfikacji występuje w niewielu miejscach.

Jeżeli jednak chcemy, możemy też skorzystać z jeszcze jednej metody, jaką jest eDo App i dowód z warstwą elektroniczną. Jak to działa?

NFC w dowodzie. Jak się zweryfikować?

eDo App to aplikacja towarzysząca dla osób, które posiadają dowód z warstwą elektroniczną. Takie dowody są wydawane po 2019 roku, więc jeżeli w tym czasie wymienialiście bądź uzyskaliście dowód osobisty - możecie z tej aplikacji skorzystać.

Do jej użycia, oprócz aplikacji potrzebny jest także telefon z modułem NFC. Dzięki eDO App możemy zatwierdzać dokumenty podpisem elektronicznym czy też - weryfikować naszą tożsamość w różnych miejscach. Proces takiej weryfikacji przebiega bardzo prosto. Jeżeli wybierzemy zatwierdzanie poprzez dowód elektroniczny, otrzymamy na stronie (np. urzędu) kod QR, który musimy zeskanować przy użyciu eDO App.

Kod QR powie aplikacji, w jakiej sprawie ma nastąpić weryfikacja. Ta następuje poprzez wpisanie numeru CAN naszego dowodu oraz przyłożenie go do telefonu i sczytanie danych z dokumentu przez czytnik NFC w naszym smartfonie. Dzięki temu w prosty i bezpieczny sposób możemy potwierdzić naszą tożsamość w wielu miejscach. Dzięki eDO App możemy m.in. założyć profil zaufany, złożyć wniosek w urzędzie (dzięki podpisowi, o którym mówiłem wcześniej), a także - zweryfikować się w usługach komercyjnych, jak chociażby w przypadku chęci założenia konta w banku przez internet. Więcej informacji o tym, co możemy zrobić przy wykorzystaniu e-Dowodu znajdziemy pod tym linkiem.

Jeżeli chcemy, możemy w każdej chwili złożyć w urzędzie wniosek o wydanie e-dowodu. W takim wypadku należy pamiętać, by w samym wniosku zaznaczyć "tak" przy pytaniu o to, czy chcemy korzystać z podpisu elektronicznego. I o ile dziś liczba miejsc w których moglibyśmy wykorzystywać e-dokument wciąż jest daleka od bycia kompletną, więc i potrzeba jego posiadania nie jest tak duża, to jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości e-Dowód może (i powinien) stać się główną metodą weryfikacji tożsamości.