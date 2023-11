Jak założyć profil zaufany? Nie popełniaj mojego błędu

Profil zaufany to jedno z najbardziej użytecznych cyfrowych narzędzi, pozwalające załatwić multum urzędowych spraw. Autoryzować nim możemy olbrzymią liczbę rzeczy, od ubezpieczenia przez jakikolwiek kontakt z cyfrowym urzędem. Przez ostatnie lata sam korzystałem z profilu zaufanego dziesiątki, jeżeli nie setki razy i nie wyobrażam sobie, by w tym momencie mogło go zabraknąć.

Jak pewnie też większość z was wie, jakiś czas temu przeprowadzono dosyć fatalną kampanię SMS ( zobacz: "Profil zaufany wygasa"? To... prawda. Ten SMS to nie scam) w której informowano, że profil zaufany traci ważność z końcem października. Część osób z pewnością zdążyło go przedłużyć, a część (jak ja) zwyczajnie o temacie zapomniała.

Co w takim wypadku? Cóż, nic straconego, wystarczy profil założyć od nowa i dalej będzie można cieszyć się cyfrowymi usługami. Jednak w trakcie tego procesu warto uważać, ponieważ można narobić sobie nieco bigosu.

Jak uwierzytelnić profil zaufany? Jedna metoda jest najlepsza

Jako, że założyłem swój profil zaufany dosyć dawno temu, zawsze wykorzystywałem jedną metodę dostępu do niego i było nią konto bankowe. Wydawało mi się to najwygodniejszym sposobem na bezpieczne logowanie i nie czułem, bym potrzebował jakiegokolwiek innego, zwłaszcza, że pozwalało to zmniejszyć liczbę koniecznych do zapamiętania haseł (w przypadku konta bankowego nie korzystam z managera haseł).

Dlatego, kiedy konieczne było kolejne założenie profilu, pomyślałem, że po prostu zrobię to tak, jak robiłem to zawsze. Zaloguje się przez swoje konto bankowe i będzie po temacie. I faktycznie, wszystko szło gładko, a największą uciążliwością była konieczność przepisywania kolejnych kodów uwierzytelniających, które przychodziły przez SMS. Jednak kiedy dotarłem do końca procesu i kliknąłem "autoryzuj", profil zaufany wyrzucił błąd. A konkretnie - "nie możemy potwierdzić twojej tożsamości. Sprawdź, czy twoje dane w banku lub u innego dostawcy tożsamości są zgodne z danymi w twoim dokumencie tożsamości".

To powodowało pewien problem, ponieważ nie mogąc zalogować się na swój profil zaufany nie mogłem też sprawdzić, co się "nie zgadza". Jednocześnie jednak - skoro wcześniej używałem konta bankowego do logowania się do profilu, nic nie powinno się "nie zgadzać", bo wszystkie dane pozostały dokładnie takie same. Jedyne, co wzbudziło moje jakiekolwiek podejrzenia to nagły brak "drugiego imienia" w procesie rejestracji, jednak kiedy profil zaufany pytał mnie, czy wszystkie dane są zgodne, to pole to było szare i nie mogłem tam nic wpisać, nawet gdybym chciał uzupełnić te dane.

Jednocześnie, założyłem, że skoro nie można potwierdzić mojej tożsamości, to profil nie został założony i mogę spróbować innej metody weryfikacji. Zmieniałem dowód osobisty w 2021 roku i obecnie mam taki, który posiada chip NFC. Dzięki temu i aplikacji eDo App mogłem autoryzować profil zaufany właśnie eDowodem. I tutaj wszystko poszło jak po maśle z tym, że okazało się, iż... za pierwszym razem profil zaufany został założony. Poinformował mnie o tym stosowny komunikat.

Co to oznacza? Ano to że teraz profile zaufane mam dwa. Jeden, do którego nie mam dostępu (logowany przez bank) w którym coś (oczywiście, nie wiadomo co) się nie zgadza i drugi, do którego mogę się normalnie zalogować przez hasło i login, którego nie mogę zautoryzować, bo istnieje ten pierwszy. Dlaczego system pozwolił na współistnienie dwóch kont o tych samych danych (w tym tych unikatowych, jak PESEL? Nie mam bladego pojęcia. Na pewno będę z tym "walczył", ale póki co nie działa tam nawet ich infolinia (od razu odrzuca połączenie). Także wróżę temu naprawdę duży sukces.

Wszystkim natomiast dobrze radzę, by od samego początku autoryzowali nowe profile zaufane eDowodem. Jest to bardzo szybkie i dużo wygodniejsze, niż przez banki i pozwala uniknąć mojej sytuacji. Oczywiście - do tego jest wymagane posiadanie dowodu z warstwą elektroniczną, a nie każdy taki ma. Dlatego, jeżeli już autoryzujecie poprzez bank, bardzo dokładnie sprawdźcie, czy czegoś nie brakuje, ponieważ nawet jeżeli wcześniej nie było z tym problemu, teraz nagle może się on pojawić.