mBank na serio chce zrobić Wam z aplikacji bankowej sklep internetowy

Na początku czerwca tego roku informowaliśmy Was o planach odświeżenia usługi w aplikacji mobilnej mBanku - mOkazje, która z programu rabatowego miałaby się zmienić w sklep internetowy. Dziś, mBank pokazał nową wersję aplikacji, która świadczy o tym, że traktuje on ten pomysł niezwykle poważnie.

W początkowej fazie nowy moduł mOkazje zakupy, udostępniony został grupie 50 tys. klientów, którzy to mogli dzięki niemu robić zakupy internetowe i opłacać je bezpośrednio z konta w mBanku. Na start mieli do dyspozycji 3 mln ofert sprzedaży produktów z wielu kategorii, ze sklepu Morele.net.

Skąd w ogóle ten pomysł? mBank dostrzegł potencjał i rozwój e-commerce w Polsce, chce w tym wziąć udział, oferując przy tym zwiększone poczucie bezpieczeństwa klientów, podczas dokonywania zakupów online.

Piotr Puchalski, dyrektor zarządzający mBanku, odpowiedzialny za projekt mOkazje zakupy:

Platformy zakupowe można uznać za wirtualny odpowiednik centrów handlowych, w których pod jednym dachem znajdziemy niemal wszystko. To istotny czynnik ich sukcesu. Drugim jest bezpieczeństwo – za transakcje i dotarcie towaru do klienta odpowiedzialność bierze właściciel platformy. W dobie cyberoszustów to ważna kwestia. Przenosi się do nich także coraz więcej e-sklepów, bo konkurowanie o uwagę klienta z budżetami marketingowymi największych sprzedawców jest coraz trudniejsze. W mBanku widzimy ten potencjał, dlatego chcemy zwiększyć nasze zaangażowanie w tym obszarze.

W pierwotnej wersji, moduł mOkazje zakupy znalazł się w zakładce - Usługi, jak to wyglądało dotychczas widzicie na powyższym zrzucie. Najwyraźniej jednak, to nie było wystarczająco klikalne czy intuicyjne, więc mBank postanowił właśnie zamienić zakładkę Usługi na Zakupy, a listę usług, którą do tej pory znajdowaliście w zakładce Usługi, przenieść do modułu Płatności.

Jest to jedna ze zmian, które w najbliższym czasie wprowadzimy w strukturze nawigacji w aplikacji. Wprowadzamy zmiany, ponieważ w aplikacji pojawi się nowa funkcja, dla której robimy miejsce – mOkazje zakupy. Struktura naszej aplikacji ma ograniczoną pojemność. Urządzamy się na nowo, aby dodać do niej coś nowego.

Tak więc po nowemu, jeden z głównych modułów dostępnych z dolnego menu nawigacji w aplikacji bankowej mBanku, zostanie w całości przeznaczony na sklep internetowy.

Dodatkowo, od wersji aplikacji 3.81 sekcja historii operacji,- dostępna do tej pory w module Płatności, przeniesiona zostanie do sekcji Finanse.

Nowa moduł Zakupy w aplikacji mobilnej mBanku pojawi się 13 sierpnia, choć nie wszyscy będą mogli z niego skorzystać. Do 50 tys. obecnych testerów, mBank zaprosi na testy w połowie sierpnia kolejne kilkaset tys. klientów, ale wszyscy klienci skorzystają z nowego sklepu internetowego w aplikacji bankowej dopiero pod koniec roku.

Czy to się uda? Zwykle tak duże zmiany w aplikacji mobilnej, z której chyba niemal codziennie korzystamy, a które wymagają zmiany przyzwyczajeń, spotykają się ze zrozumiałym oporem klientów. Z pewnością nie spodoba się to tym klientom, którzy robią zakupy na innych platformach sprzedażowych w sieci, a w aplikacji bankowej chcą mieć szybki, wygodny i intuicyjny dostęp do… usług bankowych.

Osobiście uważam, iż lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie mOkazje zakupy w pierwotnym miejscu, a więc wewnątrz zakładki Usługi, gdzie każdy chętny i zainteresowany zakupami w tej aplikacji mógłby się przenosić. W tej wersji, wszyscy klienci - czy chcą tych zakupów czy nie, będą na siłę uszczęśliwieni nowym modułem w menu głównym.

Źródło: mBank.