Po iPhone’a do Kauflanda? Nowa platforma zaskakuje ofertą

W połowie lipca pisałem o zapowiedzi nowej platformy zakupowej ze stajni Kauflanda, mianując ją potencjalnym konkurentem Allegro. W komentarzach pojawiły się głosy sprzeciwu, według których takie porównanie jest bezzasadne – sęk w tym, że Kaufland naprawdę nie żartował z dużą dostępnością produktów z setek kategorii. Można kupić tam wszystko – od elektroniki, przez meble ogrodowe aż po sprzęt sportowy i akcesoria dla kota.

Oferta bogata, ale ceny nie do końca konkurencyjne

Kaufland Marketplace oficjalnie wystartował i jest dostępny zarówno przez stronę internetową, jak i w aplikacji mobilnej. Sieć chwali się ofertą ponad dwóch milionów artykułów, podzielonych na 6400 kategorii. Platforma współpracuje z zewnętrznymi sprzedawcami, którzy odpowiadają za wysyłkę produktów – po stronie Kauflanda jest obsługa klienta, infolinia i wsparcie procesu posprzedażowego.

Co można tan znaleźć? Cóż, w zasadzie to… wszystko. Oferta jest bogata do tego stopnia, że można kupić tam nawet pojedynczą słuchawkę AirPods. Poza tym liczną elektronikę od Apple i innych topowych producentów, choć ceny wcale nie są tak atrakcyjne, jak można się spodziewać po starcie nowej platformy. Przykład? iPhone 15 Pro Max 256 GB od zewnętrznego sprzedawcy to koszt 6255,77 zł – dla porównania ten sam model w popularnych elektromarketach z „Media” w nazwie widnieje za 5549 zł.

Przed skorzystaniem z oferty warto zerknąć na dane sprzedawców i dyktowane przez nich warunki – różnić mogą się dla przykładu dni bezpłatnego zwrotu. To, co kłuje w oczy, to brak spójności w opisach ofert. Niektóre wyglądają profesjonalnie, inne jak niedbałe opisy z OLX – to jednak domena platform Marketplace, gdzie to sprzedawcy odpowiadają za prezentację swoich produktów.

Z pozytywów warto wyróżnić stosunkowo bogatą formę płatności – od BLIKA aż po system ratalny. Kaufland odważnie informuje, że niemiecka sieć ma ambicje stać się jedną z najpopularniejszych platform e-commerce w kraju, a liczba produktów i kategorii będzie stale się zwiększać.

Dzisiejszy dzień zapisze się w historii Kauflandu w Polsce w wyjątkowy sposób. Do tej pory nasza sieć bazowała na handlu stacjonarnym, opartym na bezpośrednim kontakcie z kupującym. Dzięki debiutowi w przestrzeni e-commerce od dziś marka Kaufland oferuje swoim klientom nie tylko wszystko, czego potrzebują w trakcie swoich codziennych zakupów w stacjonarnych placówkach, ale również o wiele więcej na platformie on-line – Michał Łagunionek, Prezes Zarządu Kaufland Polska

