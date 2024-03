Platformy streamingowe oferują bogactwo filmów, seriali i programów, które można oglądać w dowolnym miejscu i czasie. Jednakże, przy tak wielu opcjach do wyboru, łatwo się pogubić w natłoku dostępnych tytułów i zapomnieć o tych, które chcielibyśmy obejrzeć w przyszłości. Z pomocą przychodzi funkcja "moja lista do obejrzenia", czyli spersonalizowana kolekcja tytułów, które zapisujemy sobie na później. Oferuje ją właściwie każda platforma VOD.

Lista do obejrzenia, czyli lepsza organizacja filmów i seriali

W poniższym artykule przyjrzymy się różnym możliwościom tworzenia i zarządzania listami do obejrzenia na popularnych platformach streamingowych, a także za pomocą zewnętrznej aplikacji i popularnego serwisu internetowego. Opcja "watchlist" jest dostępna na platformach takich jak Netflix, HBO Max, Prime Video lub Disney+. I to właśnie tym serwisom przyjrzymy się w pierwszej kolejności.

Źródło: Depositphotos

Netflix – Funkcja "Moja lista"

Netflix, bez wątpienia jedna z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie, oferuje użytkownikom nie tylko bogactwo treści, ale także przydatne narzędzie do ich organizacji. "Moja Lista" pozwala użytkownikom na zapisywanie tytułów, które chcieliby zobaczyć w przyszłości, tworząc spersonalizowaną kolekcję treści wideo. Rozwiązanie działa nie tylko na komputerach, ale również na urządzeniach mobilnych oraz na większości urządzeń obsługujących Netflix, co zapewnia optymalny dostęp.

Dodawanie filmów do listy na Netflix

Aby dodać tytuł do swojej listy, wystarczy znaleźć interesujący nas film, serial lub program, a następnie wybrać opcję "Dodaj do Mojej Listy". Możemy to zrobić poprzez przeglądanie katalogu, korzystając z funkcji wyszukiwania lub nawet podczas przeglądania rekomendowanych nam treści na stronie głównej platformy. Wystarczy kliknąć ikonę "+". Gdy już dodamy wybrany tytuł, będzie on dostępny w sekcji "Moja Lista", skąd możemy go później usunąć, gdy film lub serial zostanie obejrzany.

HBO Max: Zapisywanie filmów

HBO Max to kolejna popularna platforma streamingowa, która oferuje swoim użytkownikom możliwość tworzenia i zarządzania listami do obejrzenia.

Moja lista na HBO Max

Tworzenie listy na HBO Max jest tak samo proste i intuicyjne. Po zalogowaniu się na swoje konto wystarczy znaleźć interesujący nas tytuł i wybrać opcję dodania go do listy. W przypadku HBO Max ikona przedstawia "✓". Aby przejść do zakładki "Moja lista" należy kliknąć ikonę naszego profilu. To tam znajduje się lista, gdzie treści mogą być sortowane alfabetycznie (od A do Z lub od Z do A) oraz w kolejności dodawania.

Moja lista do obejrzenia na Amazon Prime Video

Amazon Prime Video również umożliwia użytkownikom organizowanie swoich przyszłych seansów filmowych za pomocą odpowiedniego narzędzia. Tutaj funkcja nosi nazwę "Listy odtwarzania".

Korzystanie z "Listy odtwarzania" na Prime Video

Tworzenie i zarządzanie listą na Prime Video nie powinno dla nikogo stanowić problemu. Gdy znaleźliśmy tytuł, który chcemy dodać, wystarczy kliknąć przycisk "✓", a tytuł zostanie automatycznie dodany. Wszystkie produkcje, które wybraliśmy, znajdziemy później w sekcji "Lista odtwarzania". Ta wyświetli się po kliknięciu w nasz okrągły avatar.

Disney+

Disney+ to nie tylko raj dla fanów klasycznych filmów animowanych i produkcji Disneya, ale także bogata biblioteka seriali i różnego rodzaju programów rozrywkowych. Na pokładzie nie mogło więc zabraknąć mojej listy do obejrzenia. Tutaj nosi ona nazwę "watchlist".

Watchlist na Disney+

Aby dodać film do listy, wystarczy kliknąć plusik przy danej produkcji. Później, należy kliknąć nasz okrągły avatar. "Watchlist" to pierwsza pozycja w menu.

Własna lista do obejrzenia

Oprócz wbudowanych funkcji tworzenia mojej listy do obejrzenia, dostępnych na popularnych platformach streamingowych, istnieją również zewnętrzne aplikacje i strony internetowe, które umożliwiają użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad ich listami do obejrzenia. Dzięki nim możemy szybciej porównywać dostępne tytuły na różnych platformach, odkrywać nowe produkcje i organizować nasze przyszłe seanse filmowe w jeszcze bardziej efektywny sposób.

Moja lista do obejrzenia w aplikacji JustWatch

Jedną z popularnych aplikacji do organizacji list do obejrzenia jest JustWatch. Ta aplikacja dostępna na systemy iOS oraz Android (a także w przeglądarce internetowej) umożliwia nam przeglądanie dostępnych treści na różnych platformach streamingowych, co pozwala nam łatwo porównywać dostępne tytuły i wybierać te, które chcielibyśmy dodać do naszej listy. Dodatkowo JustWatch oferuje również funkcje rekomendacji, które sugerują nam nowe produkcje na podstawie naszych wcześniejszych preferencji.

Lista filmów do obejrzenia na IMDb

Inną popularną opcją jest IMDb, znana głównie jako największa na świecie baza danych filmów i seriali. IMDb oferuje także funkcję tworzenia list do obejrzenia, która umożliwia nam organizowanie naszych ulubionych produkcji. IMDb również jest dostępne nie tylko w przeglądarce, ale także w formie aplikacji mobilnej.