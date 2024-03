Premiery tygodnia - co obejrzeć? Najciekawsze nowości na VOD i w kinie

Bękart

W roli głównej Mads Mikkelsen epicki dramat kostiumowy najnowszy. Autorami scenariusza „Bękarta” są Arcel i Anders Thomas Jensen („Jeźdźcy sprawiedliwości”). To historia o dumnym i nieulegającym przeciwnościom mężczyźnie oraz o kobiecie, która zostaje jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem. Film jest adaptacją duńskiego bestsellera z 2020 roku pt. „The Captain And Ann Barbara”. Adaptacja Arcela to porywający dramat o niepoddającej się człowiekowi naturze, wielkich marzeniach i jeszcze większym poświęceniu. O zemście, miłości i potępieniu. W reżyserii cieszącego się międzynarodowym uznaniem Nikolaja Arcela. To kolejna współpraca wybitnego duńskiego aktora z reżyserem „Kochanka królowej”.

W kinach od 15 marca

Miłość bez ostrzeżenia

W najbardziej inspirującym mieście świata kompozytor przechodzi kryzys. Musi napisać operę, która zachwyci cały Nowy Jork. Za radą żony, która, choć prowadzi popularną klinikę terapeutyczną, sama zmaga się z nerwicą natręctw, postanawia poszukać natchnienia w najmniej oczekiwanym miejscu. Mieszkający w najbardziej inspirującym mieście świata kompozytor przechodzi kryzys. Pełna humoru opowieść o tym, że w wielkim mieście nie ma rzeczy niemożliwych, a wszystkich jego mieszkańców łączy jedno: nadzieja, że wyczekiwana miłość w końcu nadejdzie. Jego muzą okaże się seksoholiczka, kapitan statku rybackiego dryfującego wokół Manhattanu.

W kinach od 15 marca

Obława

Miniserial stworzony przez showrunnerkę Monicę Beletsky na podstawie książki Jamesa L. Swansona pt. "Manhunt: 12-dniowe pościgi za zabójcą Lincolna". Po zamachu na prezydenta Abrahama Lincolna jego sekretarz wojny i przyjaciel, Edwin Stanton, rozpoczyna pościg, aby schwytać zabójcę Lincolna, Johna Wilkesa Bootha. Akcja serialu skupia się na poszukiwaniach mężczyzny przez Stantona, a cała sprawa określana jest przez platformę, jako najbardziej znana na świecie, ale najmniej rozumiana. Carl Franklin reżyserował serial, a Tobias Menzies wystąpil w roli Stantona.

Od 15 marca na Apple TV+

Książęta 3. sezon

Nowy sezon hitu Netfliksa, który wraca z całkowicie nowymi odcinkami. Na królewskim dworze i w szkole Hillerska, która właśnie przechodzi największy kryzys w swojej historii, przemowa Wilhelma wywiera konsekwencje. Książę i Simon chcą ze sobą być, ale czy gotowi są na wiążące się z tym wielkie poświęcenia?

Od 11 marca na Netflix

Niezwyciężony 2. sezon, 2. część

W drugiej połowie drugiego sezonu serialu "Niezwyciężony" widzowie zanurzą się głębiej w historię Marka Graysona, który staje się coraz bardziej świadomy swoich mocy i odpowiedzialności. Presja wywierana przez jego ojca, Omni-Mana, osiąga szczyt, gdy ich relacja zostaje wystawiona na próbę. W międzyczasie, świat superbohaterów zaczyna się rozpadać, odsłaniając ludzkie słabości i ambicje. Kreskówkowa oprawa graficzna w połączeniu z brutalnością i krwawymi scenami nadają serialowi wyjątkowy charakter. Wobec nadchodzących świąt, jak Święto Dziękczynienia i Boże Narodzenie, oraz Nowego Roku, bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z wrogami zewnętrznymi, ale także ze swoimi własnymi demonami.

Od 14 marca na Prime Video

Odnalezieni

W Stanach Zjednoczonych każdego roku więcej niż 600 000 osób jest zgłaszanych jako zaginionych. Z tych zgłoszonych przypadków, ponad połowa zaginionych osób to osoby o kolorze skóry, zbyt łatwo zaniedbywane przez system. Gabi Mosely, sama będąca kiedyś zaginioną osobą, teraz specjalizuje się w PR i prowadzi zespół zarządzania kryzysowego, który poszukuje tych zaginionych osób. Jednak nieznane nikomu, Mosely ukrywa własny mroczny sekret.

Od 14 marca na HBO Max