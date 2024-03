HBO Max nowości marzec 2024. Pełna lista premier – nowe filmy i seriale

W drugiej połowie marca na platformie streamingowej HBO Max zagości kilka solidnych nowości. Jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów jest "Tamte dni, tamte noce" w reżyserii Luca Guadagnino. Ta ujmująca opowieść rozgrywa się w słonecznych Włoszech, gdzie subtelnie opowiada o niemożliwej miłości i procesie odkrywania własnej seksualności. Film zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. Kolejnym wartym uwagi tytułem jest klasyk kina katastroficznego "2012", w którym John Cusack wciela się w postać mężczyzny desperacko próbującego ocalić swoich najbliższych przed nieuchronnym kataklizmem, który pogrąży Ziemię. Dziś te efekty może nie robią już takiego wrażenia, ale całość miała naprawdę niezły odbiór i do dziś może to być dobry pomysł na seans w wolne popołudnie.

Dla miłośników klasycznych dzieł sci-fi przygotowano "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" w reżyserii Stevena Spielberga w wersji Director's Cut. Film ten to fascynująca podróż w świat spotkań z UFO, która prowadzi bohatera na odizolowaną pustynię, gdzie ma się wydarzyć coś niezwykłego. To historia, która może nawet inspirować do refleksji nad naszym miejscem we wszechświecie. Nie może również zabraknąć dawnych klasyków kina akcji, takich jak "Godzilla", która w widowiskowy sposób przenosi widza w serce Nowego Jorku, gdzie pojawia się potężny i przerażający gad. Nie wszyscy przepadają za tą wersją Godzilli, szczególnie że niedawno widzieliśmy świetną "Godzilla Minus One", ale film ma pewien urok.Na koniec, dla fanów komiksów, przygotowano "Hellboya", kolejną brawurową przygodę nieustraszonego superbohatera. Ta kontynuacja przygód Hellboya, stworzona przez Mika Mignolę, obfituje w akcję, humor i niesamowite efekty specjalne.

Nowe seriale HBO Max marzec 2024

Ramy Youssef: Więcej uczuć (Ramy Youssef: More Feelings) - Ramy Youssef zastanawia się nad dużymi i małymi sprawami – od globalnych wydarzeń, przez książki z dzieciństwa, po jedność w podzielonym świecie.

(Ramy Youssef: More Feelings) - Ramy Youssef zastanawia się nad dużymi i małymi sprawami – od globalnych wydarzeń, przez książki z dzieciństwa, po jedność w podzielonym świecie. Casa Grande - Serial stara się dowiedzieć, czy Ameryka jest dalej atrakcyjna dla imigrantów i co ludzie muszą zrobić, aby posmakować amerykańskiego snu.

Nowe filmy HBO Max marzec 2024

Stylowy romans (Romance in Style) - Między krągłą projektantką a potentatem wydawniczym rozkwita uczycie, gdy kobieta uczy go, jak skierować magazyn do grupy plus-size.

(Romance in Style) - Między krągłą projektantką a potentatem wydawniczym rozkwita uczycie, gdy kobieta uczy go, jak skierować magazyn do grupy plus-size. Synowie Ramsesa (Sons of Ramses) - Ramzes zarabia na życie jako jasnowidz w Paryżu. Kiedy gang dzieciaków zaczyna terroryzować mieszkańców, równowaga w całej okolicy zostaje zachwiana.

(Sons of Ramses) - Ramzes zarabia na życie jako jasnowidz w Paryżu. Kiedy gang dzieciaków zaczyna terroryzować mieszkańców, równowaga w całej okolicy zostaje zachwiana. Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy (A Cat's Life) - Kiedy Mru postanawia wyruszyć w podróż, nieoczekiwana grupa przyjaciół podąża jego śladami i łączy siły, aby przeżyć niesamowitą przygodę.

(A Cat's Life) - Kiedy Mru postanawia wyruszyć w podróż, nieoczekiwana grupa przyjaciół podąża jego śladami i łączy siły, aby przeżyć niesamowitą przygodę. Monica - Kobieta wraca do domu, aby opiekować się chorą matką, której nie widziała od lat. Opowieść o przebaczeniu i akceptacji.

- Kobieta wraca do domu, aby opiekować się chorą matką, której nie widziała od lat. Opowieść o przebaczeniu i akceptacji. Powoli (Slow) - Tancerka Elena i tłumacz języka migowego Dovydas spotykają się i tworzą więź, w której muszą odnaleźć swój sposób odkrywania intymności.

(Slow) - Tancerka Elena i tłumacz języka migowego Dovydas spotykają się i tworzą więź, w której muszą odnaleźć swój sposób odkrywania intymności. Bank (The International) - Clive Owen w roli agenta Interpolu, który musi znaleźć dowody świadczące o przestępczej działalności władz jednego z najpotężniejszych banków świata.

(The International) - Clive Owen w roli agenta Interpolu, który musi znaleźć dowody świadczące o przestępczej działalności władz jednego z najpotężniejszych banków świata. Bunt (Riot) - Obraz rzuca światło na australijski ruch na rzecz praw gejów i lesbijek z lat 70. XX wieku oraz na ludzi, którzy postawili na celebrację różnorodność.

(Riot) - Obraz rzuca światło na australijski ruch na rzecz praw gejów i lesbijek z lat 70. XX wieku oraz na ludzi, którzy postawili na celebrację różnorodność. Tamte dni, tamte noce (Call Me By Your Name) - W spalonych słońcem Włoszech reżyser Luca Guadagnino szkicuje kameralną i pełną subtelności opowieść o niemożliwej miłości i odkrywaniu seksualności. Deszcz nagród – w tym Oscar w kategorii „najlepszy scenariusz adaptowany

(Call Me By Your Name) - W spalonych słońcem Włoszech reżyser Luca Guadagnino szkicuje kameralną i pełną subtelności opowieść o niemożliwej miłości i odkrywaniu seksualności. Deszcz nagród – w tym Oscar w kategorii „najlepszy scenariusz adaptowany Marinette - Biografia Marinette Pichon, pierwszej francuskiej zawodniczki, która wystąpiła w amerykańskiej zawodowej lidze futbolu.

- Biografia Marinette Pichon, pierwszej francuskiej zawodniczki, która wystąpiła w amerykańskiej zawodowej lidze futbolu. Keiko (Small, Slow but Steady) - Niedosłysząca bokserka marzy o zawodowej karierze, ale pandemia Covid-19 i potencjalne zamknięcie jej sali bokserskiej wytrącają ją z równowagi.

(Small, Slow but Steady) - Niedosłysząca bokserka marzy o zawodowej karierze, ale pandemia Covid-19 i potencjalne zamknięcie jej sali bokserskiej wytrącają ją z równowagi. Piękne lato (The Beautiful Summer) - Rok 1938. Ginia właśnie przeprowadziła się do Turynu. Szukając przygód odkrywa świat artystów i oddaje się swojej pierwszej wielkiej miłości.

(The Beautiful Summer) - Rok 1938. Ginia właśnie przeprowadziła się do Turynu. Szukając przygód odkrywa świat artystów i oddaje się swojej pierwszej wielkiej miłości. Krawiec z Panamy (The Tailor of Panama) - Najlepszy panamski krawiec zostaje zwerbowany przez brytyjskiego szpiega i zaczyna używać swojej niezwykłej wyobraźni podczas ich współpracy.

(The Tailor of Panama) - Najlepszy panamski krawiec zostaje zwerbowany przez brytyjskiego szpiega i zaczyna używać swojej niezwykłej wyobraźni podczas ich współpracy. Inwestorzy amatorzy (Dumb Money) - Paul Dano w roli głównej w opartym na prawdziwych wydarzeniach filmie o człowieku, który rozgniewał Wall Street swoimi inwestycjami.

(Dumb Money) - Paul Dano w roli głównej w opartym na prawdziwych wydarzeniach filmie o człowieku, który rozgniewał Wall Street swoimi inwestycjami. 2012 - John Cusack w roli zdesperowanego mężczyzny, który próbuje ocalić najbliższych przed niszczącym Ziemię kataklizmem.

- John Cusack w roli zdesperowanego mężczyzny, który próbuje ocalić najbliższych przed niszczącym Ziemię kataklizmem. Bliskie spotkania trzeciego stopnia (Close Encounters of the Third Kind (Director's Cut) - Mężczyzna doświadcza spotkania z UFO, a następnie czuje się przyciągany do odizolowanego miejsca na pustyni, gdzie ma się wydarzyć coś ważnego.

(Close Encounters of the Third Kind (Director's Cut) - Mężczyzna doświadcza spotkania z UFO, a następnie czuje się przyciągany do odizolowanego miejsca na pustyni, gdzie ma się wydarzyć coś ważnego. Godzilla - Widowiskowe kino akcji o przerażającym, zmutowany gadzie, który pojawia się u wybrzeży Nowego Jork i sieje postrach na Manhattanie.

- Widowiskowe kino akcji o przerażającym, zmutowany gadzie, który pojawia się u wybrzeży Nowego Jork i sieje postrach na Manhattanie. Hellboy - Brawurowo zrealizowana przez twórcę Labiryntu fauna kontynuacja przygód nieustraszonego Hellboya - superbohatera z komiksów Mike'a Mignoli.

HBO Max - marzec 2024 nowości dzień po dniu