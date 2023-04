Były plotki o tym, że powstaje serial Harry Potter. Jedni od wejścia skakali z radości, inni - pełni nieufności podchodzili do przecieków sugerujących, że już wkrótce zobaczymy nowe wcielenie znanych z książek przygód Harry'ego Pottera i jego ekipy!

Serial Harry Potter. HBO oficjalnie zapowiada nową produkcję

Max Original ogłosił, że zrealizuje serial na podstawie bestsellerowych książek Harry Potter autorstwa J.K. Rowling. Nowy serial Harry Potter będzie dostępny na platformie streamingowej Max i ma być wierną adaptacją książek J.K. Rowling. Serial zostanie wyprodukowany we współpracy z Brontë Film and TV oraz Warner Bros. Television, a autorka serii będzie pełniła funkcję producentki wykonawczej.

Serial będzie opowiadał historię Hogwartu w zupełnie nowy sposób i ma skupić się na wnikliwym przeanalizowaniu każdej z książek, w które od lat zaczytują się ludzie z całego świata. Jeżeli wyczekujecie serialu — a przy okazji pamiętacie wypatrywanie kolejnych tomów powieści — to... mam dla was dobrą wiadomość. Bo będziecie mogli znów poczuć się jak dzieci. Z dotychczas opublikowanych informacji wynika, że serial rozplanowany został aż na dziesięć lat.

Jesteśmy zachwyceni, że możemy dać widzom możliwość odkrycia Hogwartu w zupełnie nowy sposób. Harry Potter jest fenomenem kulturowym, a miłość do Czarodziejskiego Świata jest niezmienna. We współpracy z Warner Bros. Television i J.K. Rowling, ten nowy serial Max Original zanurzy się głęboko w każdej z kultowych książek, które fani uwielbiają od tych wszystkich lat. - Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny, HBO & Max Content.

Na ten moment nie wiemy jeszcze ile przyjdzie nam poczekać na serię Harry Potter od Max. Ale cierpliwość to w tym wypadku słowo klucz — wciąż poszukiwana jest ekipa, a projekt jest na dość wczesnej fazie, mimo że już teraz mówi się o rozpisaniu go na wiele sezonów. No cóż, może dożyjemy końca Voldemorta ;).