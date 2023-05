Koniec darmochy - Fonia wprowadza opłaty

Fonia, to stosunkowo nowy operator wirtualny, których to uruchomił swoje darmowe usługi komórkowe pod koniec września 2022 roku. To co dobre, szybko się jednak kończy, od teraz na stronie operatora można zamówić już tylko płatny plan.

W ramach darmowych usług komórkowych Fonia, można było do tej pory korzystać z nielimitowanych rozmów i wiadomości oraz transferu danych. Z pewnym ograniczeniem, bo jak ktoś w ciągu tygodnia zużył 11 GB transferu, to prędkość internetu mobilnego zostawała istotnie ograniczana.

Nie były one też zupełnie darmowe, bo wymagały zainstalowania aplikacji mobilnej, która co jakiś czas wyświetlała reklamy, niemniej i tak sporo osób skusiło się na ten układ (śledziłem prywatną grupę na Facebooku, na której wypowiadali się klienci). Najwyraźniej biznes ten nie spinał się jednak zgodnie z oczekiwaniami, bo operator wstrzymał wydawanie darmowych kart SIM, i teraz można już tylko zamówić płatny plan.

Nowa, płatna oferta Fonia

Co ciekawe, jeszcze wczoraj były to dwa plany - jeden z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 20 GB transferu danych za 99,00 zł rocznie i z 50 GB za 129,99 zł rocznie.



Dziś dostępny jest już tylko jeden pakiet Fonia Premium+ z limitem transferu danych 40 GB za 129,99 zł rocznie, a przy wyborze miesięcznej płatności cyklicznej: 19,99 zł. Jeśli zdecydujemy się na roczną opłatę, średni miesięczny koszt wyniesie 10,83 zł.

Do tego w bonusie są rabaty od partnerów na zakup ich produktów, cashback do 30% czy powiadomienia i kody promocyjne.

Porównanie z innymi nielimitowanymi ofertami na rynku

Przy rocznej płatności Fonia nadal nie ma konkurencji, za 10 zł są oferty w Virgin Mobile, Lycamobile czy Otvarta, ale bez nilelimitowanych rozmów czy wiadomości oraz z niewielkim transferem danych.

Z kolei przy miesięcznej płatności do 20 zł jest kilka podobnych nielimitowanych ofert.

Oferta na kartę a2mobile

Zaczynając alfabetycznie, w ofercie na kartę a2mobile za 19,90 zł miesięcznie, dostajemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych. O dodatkach typu WiFi Calling nie wspominam, bo Fonia ma pełen zakres - natywne WiFi Calling, VoLTE i 5G.

Oferta Heyah 01

Najlepsza do tej porty na rynku oferta do 20 zł, dostępna była w subskrypcji Heyah 01, w której to za 19,99 zł skorzystamy z nielimitowanych rozmów i wiadomości oraz 20 GB transferu danych - 20 GB mniej niż w Fonia.

Oferta Lajt Mobile

Podobną ofertę do a2mobile ma Lajt mobile - abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Z tą różnicą, że dla nowych klientów pierwsze 3 miesiące kosztują 9,99 zł, dopiero od czwartego miesiąca 19,99 zł. Uśredniając, ten koszt będzie mniejszy niż w Fonia, ale z cztery razy mniejszym transferem danych.

Oferta na kartę Lycamobile

W Lycamobile za 20 zł, oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości w promocji dla nowych klientów dostępny jest limit transferu aż 70 GB - jednak standardowo jest tutaj 35 GB.



Oferta na kartę Mobile Vikings

W Mobile Vikings pakiet za 20 zł, daje no limit na rozmowy i wiadomości, ale tylko 3 GB transferu danych. Pierwszy miesiąc za 10 zł.



Oferta Otvarta

Za złotówkę taniej, bo za 18,99 zł w abonamencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia w Otvarta, skorszystamy z nielimitowanych rozmów i wiadomości oraz limitu transferu danych na poziomie 21 GB, a więc połowę mniej niż w Fonia.



Oferta Premium Mobile

Premium Mobile to podobnie jak Otvarta abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia, z dwoma nielimitowanymi pakietami - za 16,70 zł i 19,90 zł z limitem transferu danych odpowiednio 3 GB i 15 GB w miesiącu.

Na koniec wróćmy jeszcze do Fonii, bo pewnie zastanawiacie się co z dotychczasowymi klientami - wszyscy, którym udało się do tej pory złożyć zamówienie na kartę SIM i aktywowali ją z jeszcze darmowymi usługami komórkowymi, mogą nadal z nich korzystać bez opłat.

