Po ujednoliceniu oferty i uproszczeniu obsługi klientów po przejęciu UPC, Play zabrał się za porządkowanie oferty submarki Virgin Mobile, i co ciekawe wyszło to dużo lepiej niż wyglądało to wcześniej - zarówno w ofercie bez zobowiązania i z zobowiązaniem na dwa lata.

Można śmiało powiedzieć, iż to w tej chwili najlepsza oferta komórkowa w zasięgu Play - cenowo (20 zł za nielimitowane rozmowy i wiadomości) i w zawartości (20 GB transferu danych), ale po kolei.

Zerknijmy najpierw na to co było, by nabrać kontekstu do dzisiejszych zmian w ofercie. Do wczoraj w ofercie Virgin Mobile na abonament komórkowy mieliśmy trzy plany - dwa plany z zobowiązaniem na dwa lata i jeden bez zobowiązania.



Również do wczoraj, na stronie Virgin Mobile można było zamawiać abonament bez zobowiązania na internet mobilny, dziś już nie jest dostępny ze strony głównej operatora, choć link do tej oferty nadal jest aktywny.

Nowa oferta komórkowa w Virgin Mobile

W nowej ofercie Virgin Mobile układ planów pozostał ten sam, ale zmieniła się zawartość. Zacznijmy od planu bez zobowiązania. Do tej pory kosztował on 15 zł miesięcznie za nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS, a transfer danych liczony był według zużycia - 1 GB za 1 zł. Dla przykładu więc za zużycie 5 GB w miesiącu, płaciliśmy za ten plan 20 zł.



W nowej wersji plan ten kosztuje od razu 20 zł i zawiera limit transferu danych na poziomie 20 GB (3,84 GB w roamingu UE), a do tego doszły nielimitowane wiadomości MMS. Zmiana jak najbardziej na plus - zdecydowanie lepsza oferta niż poprzednia.

Dwa pozostałe plany zyskały dostęp do 5G i zachowały swoje ceny, bez zmian w limitach transferu danych. Tu jednak jest jeden minus dla klientów kupujących więcej niż jeden numer - wcześniej każdy kolejny numer kosztował o połowę taniej, teraz w planie za 30 zł, drugi i kolejne numery kosztują po 20 zł miesięcznie, a w planie za 40 zł - po 30 zł miesięcznie.

Porównanie z innymi ofertami komórkowymi w zasięgu Play

Oferty komórkowe z umową na 2 lata

W zasięgu Play jest tylko jedna oferta z długoterminowym zobowiązaniem. Porównując tylko z trzema najtańszymi pakietami, oferta Virgin Mobile wydaje się dużo korzystniejsza - nie licząc abonamentu M za 65 zł, gdzie aktualnie w promocji jest dwa razy większy pakiet transferu danych - 120 GB. Porównywalny pakiet w Virgin Mobile - Plan L kosztuje 40 zł i zawiera 60 GB.



Dwa pozostałe abonamenty w Play - S i S+ wyglądają już dużo gorzej niż nowa propozycja Virgin Mobile.

Oferty komórkowe bez zobowiązania

Operator wirtualny na nadajnikach Play - Mobile Vikings również ma trzy pakiety w swojej ofercie na kartę. W cenie 20 zł Virgin Mobile ma dużo lepszy pakiet z limitem 20 GB, w Mobile Vikings jest tylko 3 GB i to w promocji. Droższy pakiet kosztuje 25 zł i zawiera limit 25 GB, w Virgin Mobile za 30 zł mamy 40 GB. Z kolei najdroższy w Mobile Vikings pakiet za 35 zł, to limit 50 GB, w Virgin Mobile za 5 zł drożej jest 60 GB.



Natomiast, jeśli chodzi o subskrypcję w Mobile Vikings, ta wydaje się korzystniejsza niż abonament w Virgin Mobile - za 60 GB zapłacimy 5 zł mniej niż w Virgin Mobile, a za 5 zł więcej dostaniemy aż 80 GB.



Drugi operator na nadajnikach Play - Fakt Mobile ma tylko jeden pakiet w swojej ofercie na kartę, który kosztuje 25 zł i zawiera jedynie 10 GB transferu danych



Tak więc nowy abonament w Virgin Mobile, zwłaszcza plan S to obecnie najlepsza oferta komórkowa w zasięgu sieci Play w tej cenie. Za 20 zł dostajemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych w miesiącu - bez zobowiązania. W zasięgu Orange i Plus najtańszy pakiet kosztuje obecnie 30 zł, jeszcze tylko w zasięgu T-Mobile mamy taką samą ofertę (no o grosika tańszą) w subskrypcji Heyah 01.