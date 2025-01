W wakacje 2022 Microsoft zapowiedział nawiązanie współpracy z Samsungiem. Dzięki niej na telewizorach koreańskiego producenta pojawiła się aplikacja Xbox pozwalająca na granie w najpopularniejsze tytuły z katalogu Xbox Game Pass bez konsoli. Wystarczył abonament, dostęp do internetu i kontroler. Granie w chmurze stało się standardem i ciekawą alternatywą dla tych, którzy nie chcą konsol lub komputera, a lubią tego typu rozgrywkę. Na tamten moment to właśnie telewizory Samsunga wydawały się najlepszą opcją dla tych, którzy chcą dostępu do bogatej biblioteki gier w chmurze – nie tylko od Microsoftu.

To zmienia się w tym roku. Microsoft potwierdził właśnie nawiązanie współpracy z innym koreańskim gigantem – firmą LG, która w swoim bogatym portfolio produktów ma także telewizory. Jeszcze w tym roku uruchomiona zostanie aplikacja Xbox pozwalająca na uruchamianie gier w chmurze w ramach jednego abonamentu – Xbox Game Pass Ultimate.



Cieszymy się, że możemy ogłosić partnerstwo z Xbox, które ma na celu wzbogacenie doświadczeń z grania na telewizorach LG Smart TV o szerszy wybór popularnych gier. Gaming Portal zapewni użytkownikom płynny, wygodny i ekscytujący sposób na poprawę wrażeń z gry na telewizorach LG Smart TV.

– mówi Chris Jo, starszy wiceprezes ds. platform w LG Media Entertainment Solution Company.

LG i Microsoft dla graczy. By zagrać w Xbox nie potrzebujesz już konsoli

– podsumowuje Lori Wright, wiceprezeska ds. korporacyjnych w Xbox

Na ten moment nie wiadomo jednak, które telewizory LG otrzymają aplikację Xbox pozwalającą na uruchamianie gier w chmurze. Producent podaje jedynie informacje, że chodzi o najnowsze modele LG Smart TV, jednak dostępność usług i krajów, w których będzie można z nich korzystać, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Niewykluczone, że chodzi o wszystkie telewizory, na których już teraz działa Gaming Portal dający m.in. dostęp do GeForce NOW. Zaglądając na strony LG dowiemy się, że wszystkie telewizory wyprodukowane w roku 2021 i 2022 obsługują GeForce NOW – możliwe więc, że i one będą kompatybilne z graniem w chmurze Xbox. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się, jak tylko usługa zostanie uruchomiona.