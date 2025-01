Kilka ostatnich miesięcy w podstawowym planie PlayStation Plus Essential to sporo dobrych tytułów dla każdego. W zamykającym rok kwartale mieliśmy m.in. premierowe Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha, MLB The Show 24, Little Nightmares II, WWE 2K24, remake Dead Space oraz Doki Doki Literature Club Plus! Były też takie produkcje, jak Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo, czy Death Note Killer Within. W grudniu na graczy czekały Temtem, Aliens: Dark Descent, czy świetne kooperacyjne It Takes Two, w które warto zagrać. Te tytuły wciąż są dostępne i czekają na odebranie – jednak niezbyt długo, gdyż oferta PlayStation Plus Essential zmieni się jutro i do przypisania do kont pojawią się nowe gry. Jakie?

PlayStation Plus Essential w styczniu 2025

7 stycznia w ofercie PS+ Essential pojawią się:

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (PS4) – Poczuj emocje pościgów i ucieczek w Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Daj się porwać szaleńczej prędkości zarówno jako przestępca, jak i gliniarz, prowadząc najbardziej imponujące samochody świata. Wymykaj się obławom lub eliminuj uciekinierów dzięki arsenałowi różnorodnych narzędzi w oszałamiającej grze wyścigowej stworzonej z myślą o rywalizacji społecznościowej. To mistrzowska edycja uznanego przez krytyków debiutu studia Criterion Games w serii Need for Speed, z udoskonaloną grafiką, międzyplatformową grą wieloosobową – w tym, dzięki Autologowi, asynchroniczną rywalizacją – oraz zawartością wszystkich dodatków do pobrania. Czas rozkręcić pościg na nowo.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4, PS5) – The Stanley Parable: Ultra Deluxe to poszerzona i przeobrażona wersja uznanej przez krytyków, nagradzanej gry niezależnej The Stanley Parable, która ukazała się w 2013 roku. Wcielisz się w Stanleya i jednocześnie nim nie będziesz. Dokonasz wyboru, tracąc możliwość decydowania o własnym losie. Gra dobiegnie końca, trwając w nieskończoność. Zasady najeżonej sprzecznościami gry będą wielokrotnie łamane. Tutaj nie czeka cię wygrana. The Stanley Parable to gra, która rozgrywa ciebie.

PlayStation Plus Essential w 2025. Zaskoczenie na początek roku

Z tego zestawienia najwięcej kontrowersji wzbudzać będzie Suicide Squad: Kill the Justice League, które nie spełniło zarówno oczekiwań graczy, jak i twórców ze studia Rocksteady Studios, którzy zdecydowali się na zakończenie wsparcia i rozwoju tej gry jeszcze w tym roku. Fani strzelanki osadzonej w uniwersum DC mają jeszcze szansę zapoznać się z ostatnim sezonem oraz trybem offline pozwalającym na poznanie historii i rozegranie kampanii fabularnej bez konieczności posiadania dostępu do internetu. Tryb ten do gry zawitał w grudniu ubiegłego roku, co oznaczać może tylko jedno – wraz z końcem czwartego sezonu serwery Suicide Squad: Kill the Justice League najprawdopodobniej zostaną zamknięte, co uniemożliwi zabawę z innymi.