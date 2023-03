O co konkretnie chodzi? O problemy z ostrością na bokach kadrów, co można zobaczyć fotografując np. stronę gazety. Litery będą tam mocniej rozmazane niż w centrum. Dotyczy to modeli S23 i S23+ i można o tym przeczytać na Reddicie, forum XDA czy Samsung Comunnity.

Problem nie dotyczy wszystkich modeli. W S23+ który testowałem ostatnio nic takiego nie miało miejsca, w S23 dało się zauważyć niewielką utratę ostrości. Ale było to widoczne tylko na zdjęciach liter w gazecie, w normalnych ujęciach wszystko było ok. Tym niemniej w smartfonach sprzedawanych za takie pieniądze wszystko powinno być idealne. A chyba nie jest.

Samsung oficjalnie nie ustosunkował się do sprawy, ale wiadomo, że przygotowuje już dużą aktualizację oprogramowania, głównie kamer. Napisał o Tyma na Twitterze leakster Ice universe.

Generalnie ma ona poprawić jakość zdjęć , więc najprawdopodobniej chodzi o wyeliminowanie tego problemu. Kolejnym jest tzw. „shutter lag” czyli opóźnienie migawki. Tu znów użytkownicy skarżą się że trudno jest wykonać ostre zdjęcia obiektu który jest w ruchu. Nad tym również pochylić ma się Samsung.

Jak zauważyli już bardziej dociekliwi internauci, podobną przypadłość, czyli powolne działanie migawki, miał model S22. Tam wszystko zostało naprawione aktualizacją, jest więc szansa, że podobnie będzie w S23.

Kolejną rzeczą do poprawki jest tryb nocny. Tu z kolei najwięcej zastrzeżeń ze strony użytkowników jest do modelu Ultra, który ma nadmiernie wyostrzać takie ujęcia.

Być może problemy wynikają właśnie z nadmiernej ingerencji oprogramowania w jakość zdjęć. Samsung mógł po prostu „przedobrzyć”.

Niestety nie jest to jedyny problem który potencjalnie może dotykać użytkowników najdroższych smartfonów Samsunga. Ich niektórzy właściciele narzekają na problemy z ekranami. Pisałem o tym w tym tekście. Podobno pojawiają się też problemy z zasięgiem WiFi i utrzymaniem łączności z rysikiem.

