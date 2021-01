Marzysz o Galaxy S21 5G? TA oferta przedsprzedaży z pewnością Cię skusi

Spłacaj wygodnie w ratach lub leasingu 0%

Tegoroczna premiera smartfonów z serii Galaxy S odbyła się wcześniej. Sporo wcześniej niż zazwyczaj, niemalże zaraz na początku nowego roku. Być może fakt ten krzyżuje komuś plany finansowe, ale nie jest powiedziane, że Galaxy S21 5G trzeba mieć za gotówkę. Sklep x-kom oferuje opcję zakupu w ratach 0%, nawet 20 nieoprocentowanych ratach. Natomiast dla prowadzących firmy istnieje opcja leasingu, również 0%.

W prezencie słuchawki i lokalizator

Tych wszystkich, którzy zamówią premierowe Galaxy S21 | S21+ 5G, Samsung obdaruje słuchawkami Galaxy Buds Live o charakterystycznym, fasolkowatym kształcie. Posiadacze Galaxy S21 Ultra otrzymają natomiast najnowsze słuchawki true wireless Galaxy Buds Pro. Celowo podkreślamy, że to Samsung obdarowuje, bo gratisy docierają osobno. Należy zalogować się do aplikacji Samsung Members, wypełnić formularz i odebrać prezent obiecany w przedsprzedaży.

Ale jest jeszcze coś. Otóż do wszystkich zamawiających w przedsprzedaży trafi jeszcze lokalizator Galaxy SmartTag – dyskretny drobiazg, którym namierzysz m.in. swój bagaż albo rower.

Smartfony Samsung Galaxy S21 | S21+ | S21 Ultra

Flagowy smartfon na Androidzie z zaawansowanym aparatem? Obecnie jedynym wyborem wydaje się być sprzęt z serii Samsung Galaxy S21 5G. Zaplecze fotograficzno-filmowe jest w nich na najwyższym poziomie, a moduły foto zostały (zapewne celowo) wyróżnione oryginalnym designem. I tak otrzymujemy:

W dwóch pierwszych znajdziesz matrycę główną o rozdzielczości 64 Mpix, wzbogaconą o stabilizację obrazu, tryb portretowy oraz znakomity tryb nocny. Tuż obok czeka obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpix i teleobiektyw, również 12 Mpix, z cyfrowym zoomem 30x.

Natomiast w modelu Ultra główny aparat może się pochwalić rozdzielczością 108 Mpix oraz 100-krotnym Space Zoomem.

Przejście w tryb wideo umożliwia kręcenie filmów w jakości 8K i to w każdym modelu. Materiały są dynamiczne, płynne i obfitują w detale. Co więcej, z nagrania wytniesz jeden kadr funkcją Jedno ujęcie, by poddać go obróbce z poziomu smartfona. Cała reszta wideo ma z kolei tak dobrą jakość, że można z nią działać dalej na komputerze PC.

Czas obrócić smartfony i przyjrzeć się ich frontom. Tam, poza aparatami do selfie, czekają wyświetlacze Infinity-O z matrycami Super AMOLED. Galaxy S21 | S21+ 5G mają ekrany 6,7” z rozdzielczością Full HD+, z kolei Galaxy S21 Ultra 5G otrzymał panel 6,8” WQHD+. We wszystkich wariantach w ekrany wkomponowane zostały skanery linii papilarnych.

Ciekawostką bez wątpienia jest procesor. Nowe flagowce napędzane są jednostką Exynos 2100, wykonaną w litografii 5nm. CPU zapowiada się bardzo obiecująco, tym bardziej że proces technologiczny przełoży się na lepszą sprawność energetyczną. A skoro o energii mowa,

Galaxy S21 5G ma akumulator 4000 mAh, Galaxy S21+ 5G baterię 4800 mAh, a w modelu S21 Ultra 5G ulokowano ogniwa o pojemności 5000 mAh. We wszystkich wariantach możesz liczyć na szybkie ładowanie przewodowe (do 25 W), ładowanie indukcyjne, jak również na ładowanie zwrotne innych urządzeń. Na dokładkę Samsung dodaje inteligentny systemem zarządzania energią, dzięki któremu smartfony wytrzymują cały dzień na jednym ładowaniu.

