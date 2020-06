Mapy Google z ważną aktualizacją. Moje pytanie brzmi: co tak długo?

Ostatnio w naszym kraju całkiem spore poruszenie wywołał fakt, że Google planowało zastąpić głos Jarosława Juszkiewicza komputerowym lektorem. Oburzenie, któe wtedy miało miejsce pokazało, jak ważna dla rodzimych kierowców jest nawigacja tego producenta. Sam oczywiście z niej korzystam, dlatego z otwartymi ramionami przyjmuję każde rozbudowanie jej funkcjonalności. Podwójnie, jeżeli w grę wchodzi muzyka.

YouTube Music integruje się z Google Maps

Mapy Google rozpoczęły integrację z usługami streamingowymi już dwa lata temu. Od tamtej pory, jeżeli tylko korzystamy ze Spotify czy Google Play Music, możemy podczas nawigacji kontrolować naszą muzykę z poziomu aplikacji do nawigowania. Nie tylko upraszcza to cały proces (nie musimy minimalizować okna, przechodzić do innej aplikacji), ale też zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ na krócej odrywamy oczy od tego, co się dzieje na drodze. Osobiście dalej wolę w samochodzie słuchać płyt CD, ale testowałem to rozwiązanie ze Spotify i trzeba mu przyznać, że jest wygodne. Teraz dokładnie taką samą integracją będą mogli cieszyć się zwolennicy YouTube Music.

Co Google tyle zajęło?

Dziwi mnie dość mocno jedna rzecz. Za chwilę minie 5 lat, odkąd YouTube Music miało swoją premierę i rok od jego pojawienia się w Polsce. Dlaczego Google integruje ze sobą dwie własne aplikacje dopiero w momencie, w którym jedna z nich (Google Play Music) jest wygaszana? Nie jestem pewien odpowiedzi, ale myślę, że może mieć to coś wspólnego z faktem, że Google potrafi mieć nawet 11 aplikacji od tego samego i nikt w firmie nie jest w stanie zapanować nad tak rozdrobnionym portfolio.

Jakikolwiek nie byłby powód, integracja Map Google i YT Music to ruch w dobrą stronę i kolejny mały kroczek w kierunku popularyzacji tej platformy. Moim zdaniem jeżeli Google chce konkurować z Apple czy Spotify powinno w przyszłości mocniej postawić na wykorzystanie faktu, że na przestrzeni lat zbudowało potężny ekosystem. W przeciwnym razie YT Music skończy tak, jak jego poprzednik.

Źródło: XDA Developres