Tak to już jest w świecie technologii, że pomimo, iż nowe wypiera stare, to zawsze znajdują się „niedobitki” fanów, którzy będą wierni często przestarzałemu standardom. I uważam, że to jest świetne – to właśnie dzięki entuzjastom mamy prężnie rozwijającą się społeczność retro, płyty winylowe wracają do łask, a na aukcjach można znaleźć zadbane sprzęty sprzed nawet 40 lat. Sam nie nigdy nie uważałem się za wielkiego miłośnika takich klimatów – owszem, lubię patrzeć jak przywraca się do życia stary komputer, słucham winyli i kaset, ale wiem, poziomem wiedzy w tym temacie nie dorównuję prawdziwym zapaleńcom. Ostatnio jednak zdałem sobie sprawę, że na co dzień używam technologii, którą oficjalnie można już chyba ogłosić przestarzałą – płyt CD.

Płyty CD wciąż rządzą w moim samochodzie

Moja przygoda z motoryzacją zbliża się powoli do swojej okrągłej, 10 rocznicy. Pierwszy samochód jaki miałem, wysłużony Peugeot 206, miał radio wyłącznie na kasety. Pamiętam, że moim pierwszym wydatkiem, zaraz po zalaniu go pod korek, było radio na płyty marki JVC. Modelu nie pamiętam, bo jak większość elektroniki, był to losowy ciąg literek i cyferek. Faktem było, że oprócz odtwarzania CD i odbierania FM (i chyba czytania pendrive’ów) radio to nie potrafiło wiele więcej. Żadnego bluetooth, łączenia się z Androidem czy tym podobnych wodotrysków. Jako, że wożenie ze sobą całej szafy z płytami nie wchodziło raczej w grę, postanowiłem postawić na ręcznie dobierane składanki. I szczerze? Wciągnąłem się.