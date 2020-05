Jaki jest podstawowy problem wszystkich aplikacji od Google?

Jednym z powodów, przez które Google tak często porzuca swoje „dzieci” jest to, że wiele z nich dubluje się funkcjonalnością. Tak jak wspomniane Google Music i YouTube Music czy Gmail i Inbox. W przypadku komunikatorów sprawa jest jeszcze bardziej absurdalna. Oto bowiem w pewnym momencie mieliśmy 11 z nich: Allo, Chat, Google+, Groups, Hangouts, Inbox, Youtube Messages, Messenger, Duo, Project Fi i Voice. Po co? Nie wiem. Faktem jest, że dziś nie ma z nami większości z nich. W otchłań nicości zepchnięto Allo , Google +, Inbox i YT Messages, a za chwilę dołączy do nich także Hangout. Używaliście tych programów? O jak przykro…

Google nie rozwija swoich aplikacji. Zastępuje je nowymi

Oczywiście – nie dotyczy to wszystkich projektów. Są takie, które YouTube, Gmail czy Android, co do których długowieczności jestem pewien. Niestety, patrząc na sprawę wolumenowo, znaczna większość pomysłów i usług od Google znajduje się już po drugiej stronie wirtualnego świata, ponieważ firma-matka miała dla nich lepsze zastępstwo. Tak było z używaną przeze mnie Picasą, tak stanie się z Hangoutem i Google Play Music. Jeżeli miałbym zabawić się w proroka, to obecnie jednym z projektów które spokojnie widziałbym na powyższym cmentarzu byłaby np. Stadia. Wybranie usług od Google to więc loteria – czy to, czego używamy i do czego się przyzwyczailiśmy za chwilę nie zostanie skasowane. I szczerze? Wolę w takiej loterii nie uczestniczyć.