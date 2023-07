Mapy będą teraz bardziej funkcjonalne

Google do tej pory blokowało możliwość korzystania z aplikacji Mapy jeśli smartfon był wykorzystywany do połączenia z samochodem w ramach Android Auto. Pojawiał się po prostu komunikat, aby korzystać z map na ekranie systemu inforozrywki w samochodzie. Z jednej strony miało to zwiększać bezpieczeństwo, ale z drugiej pozbawiało użytkowników dostępu do zaawansowanych funkcji aplikacji Mapy. Niestety widok map w Android Auto nadal pozostawia wiele do życzenia i jest mocno okrojony. Nie mamy tutaj chociażby informacji o ograniczeniach prędkości, a także możliwości wpisywania punktów docelowych. Można się co prawda ratować komendami głosowymi, które działają bardzo sprawnie i po polsku, ale czasami na postoju chciałoby się po prostu przejrzeć mapę w wygodniejszej formie.

I jak właśnie sprawdziłem, po doniesieniach z Reddita, faktycznie obecnie można wyświetlać mapy zarówno na ekranie samochodu jak i na smartfonie. Co więcej można też zaplanować trasę na telefonie i automatycznie nawigacja rozpocznie się na ekranie samochodowym. To akurat żadne zaskoczenie, w końcu to przecież ta sama aplikacja, która jest tylko przesyłania na ekran systemu inforozrywki. Wybaczcie jakość zdjęcia, ale zrobiłem je na szybko w garażu, stąd słabe oświetlenie. Po ostatniej aktualizacji Map z 28 czerwca również powinniście uzyskać taką możliwość na swoich smartfonach, a patrząc na listę zmian, wygląda na to, że tym razem nie jest to już błąd (bug).

W liście zmian dla aplikacji Mapy w wersji 11.85.0300 możemy znaleźć między innymi taki podpunkt:

bug fixes that improve our product to help you discover new places and navigate to them

co w wolnym tłumaczeniu oznacza mniej więcej: poprawki błędów, które ulepszają nasz produkt, aby pomóc Ci odkrywać nowe miejsca i nawigować do nich. I to faktycznie by się zgadzało, bo wyszukiwanie nowych miejsc, przeglądanie mapy i ustawianie nawigacji jest znacznie łatwiejsze na ekranie smartfona niż na ograniczonym w pewne funkcjonalności ekranie samochodu. Tym bardziej jeśli ktoś posiada w samochodzie wyświetlacz bez funkcji dotykowej i w zasadzie może operować tylko komendami głosowymi. Dobra wiadomość jest też taka, że zmiana ta działa już po aktualizacji aplikacji Mapy, nie trzeba czekać na aktywacje po stronie serwera, co ma często miejsce w przypadku Google.

Myślę, że świetna wiadomość dla tych, którzy wybierają się wkrótce na wakacyjne wojaże. Teraz powinno być jeszcze przyjemniej ;-).