Samochód z wbudowanymi usługami Google? Taki pomysł ma Honda

Honda polubiła się z Google

Honda planuje wprowadzić do swoich samochodów natywne wersje popularnych aplikacji Google, takich jak Google Maps, Asystent Google oraz nawet Sklep Google Play. Pierwszym samochodem z obsługą wszystkich aplikacji giganta z Mountain View ma być Acura ZDX 2024. Honda zaznacza również, że będziemy mieli tutaj do czynienia z aktualizacjami OTA, chociaż to zdawało się pewnikiem.

Źródło: Depositphotos

Czym różni się natywna wersja aplikacji od używania Android Auto?

Niektórzy mogą się zastanawiać: co to w istocie za różnica, skoro w nowych samochodach można korzystać z Android Auto i mieć wszystko to samo. Cóż… i tak i nie. Wbudowane usługi Google to nieco inna sytuacja — dzięki Google Automotive Services, aplikacje i usługi Google są bezpośrednio zintegrowane z naszym pojazdem. Android Auto jest za to usługą, która po prostu wyświetla nasz telefon na ekranie systemu samochodu.

Honda wchodzi na rynek EV z przytupem

Honda zapewnia również, że dzięki wbudowanym usługom Google, kierowcy będą mieli do czynienia z ulepszoną wersją Google Maps, która zaoferuje kierowcom Acura ZDX „zoptymalizowane planowanie tras do ładowania i znajdowania stacji ładowania po drodze, aby zminimalizować czas podróży”. Producent samochodów z Kraju Kwitnącej Wiśni twierdzi, że Mapy Google mają oszacować czas ładowania potrzebny do dotarcia do miejsca docelowego i mogą zainicjować wstępne kondycjonowanie akumulatora EV, gdy miejscem docelowym jest stacja szybkiego ładowania.

Honda co prawda już wcześniej korzystała z wbudowanego systemu Android w swoich samochodach, jednak na ten moment jest to już przestarzała technologia, która nigdy nie była zintegrowana z usługami Google. Teraz to ma się zmienić — i nie tylko, gdyż Acura ZDX będzie pierwszym samochodem Hondy sprzedawanym wyłącznie online. Jak widać, w japońskim koncernie nadchodzi prawdziwa rewolucja. Co Wy na to?

Źródło: Honda

Stock Image from Depositphotos