May Google to jedno z tych narzędzi, które z każdym rokiem staje się coraz bardziej potężne. Kolejne warstwy informacji trafiające do aplikacji cieszą — i bez wątpienia pokazują siłę platformy. Ale choć o zmianach w aplikacjach na smartfony informujemy regularnie — bo jest ich wiele — o tyle interfejs webowy zmienia się niezwykle rzadko. To prawdopodobnie kwestia tego, że jest on znacznie mniej istotny z perspektywy użytkowników, więc nawet producent przykłada się do niego znacznie mniej. Ale to nie jest tak, że Google całkowicie o nim zapomniało, na co dowodem jest ta drobna, ale użyteczna, zmiana.

Lista oglądanych ostatnio miejsc zawsze pod ręką także na komputerze. Nadchodzi fajna zmiana w Mapach Google

Jeżeli korzystacie regularnie z Map Google na komputerze, to prawdopodobnie w pewnym momencie zabrakło wam listy ostatnio wyszukiwanych miejsc, która dostępna jest w ramach listy po otwarciu wyszukiwarki. W wersji desktopowej jednak sprawa zostanie rozwiązana inaczej. Po pierwsze — w rozwijanym menu obok "Zapisanych" znajdzie się też miejsce na "Ostatnie". Aby było jeszcze wygodniej nawigować, planować, szukać i powracać do informacji — ostatnio wyszukiwane miejsca trafią do bocznego paska, gdzie dotychczasowe miejsce zostało niewykorystane. Część użytkowników ma już dostęp do nowości, które możemy zobaczyć w praktyce dzięki uprzejmości 9to5Google.

Nie da się ukryć, że ten pasek boczny ze skrótami i wygodną opcją powrotu do miejsc ostatnio wyszukiwanych będzie zmianą na wagę złota — zwłaszcza w kontekście większego planowania podróży. Dlatego miło, że Google zabrało się za implementację tych nowości. Jak wspomniałem — część użytkowników może korzystać z nich już teraz, dlatego nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na to, by udostępniono je szerszej publiczności.

Grafika: Depositphotos.com